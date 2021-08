Ce Mini PC avec Windows 10 et SSD de 256 Go ne coûte que 220 euros chez Amazon | La technologie

in

Pour certaines tâches, comme le télétravail ou le visionnage de contenu multimédia à la télévision, un mini PC silencieux et peu encombrant suffit, et c’est vraiment pas cher.

Les mini PC Ils sont une solution très intéressante pour travailler ou étudier à la maison, ou pour se connecter au téléviseur dans le salon, car ils occupent peu de place, ils ne chauffent pas, ils ne font pas de bruit, et ils offrent d’excellentes performances.

Par exemple, ce MINIS FORUM Mini PC avec Windows 10 et SSD 256 Go, a une remise de 18% sur Amazon. Il ne coûte que 220,99 euros, ce qui est une remise de près de 50 euros. Avec la livraison gratuite en un jour.

C’est un excellent Mini PC à ce prix, avec un processeur Intel Celeron J4125 4 cœurs avec jusqu’à 2,7 GHz, puce graphique Intel UHD 600, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD à bord. Tout ce dont vous avez besoin pour commencer à l’utiliser immédiatement.

MINIS FORUM Mini PC avec 8 Go de RAM, 256 Go SSD et Windows, pour 220 euros

Un autre de ses atouts est que comprend Windows 10 Professionnel, vous n’aurez donc pas à l’acheter séparément.

Il est peut-être de petite taille (12,5 x 11,3 x 3 cm), mais il dispose d’un grand nombre de prises et de connexions : 4 ports USB 3.0, un HDMI 2.0, DisplayPort et Gigabit Ethernet. Vous pouvez connecter jusqu’à deux moniteurs ou téléviseurs 4K en même temps et 4 périphériques.

Cela a aussi WiFi ac double bande, Bluetooth 5.0, connecteur prise casque et microphone numérique.

Avec ce matériel, vous êtes pleinement capable de télétravail, étude, utilisation comme centre multimédia pour regarder du contenu 4K à la télévision, des jeux vidéo et des émulateurs rétro, beaucoup plus.

Le meilleur de tous est que vous pouvez profiter de tout à la fois, car étant si petit qu’il est parfaitement portable, et vous pouvez le transporter facilement d’un endroit à un autre.

