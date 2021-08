Ce Mini PC avec Windows 10 ne coûte que 169 euros et possède même un SSD et un super processeur | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous avez besoin d’un nouvel ordinateur mais que votre budget est serré, il existe un modèle sur Amazon qui a des spécifications très compétitives et dont le prix est bien inférieur à 200 euros.

Les mini PC continuent de devenir une alternative parfaite pour les utilisateurs ayant des besoins de base et des budgets encore plus basiques, car il existe de plus en plus de modèles abordables en vente en Espagne, dans des magasins comme Amazon et avec Windows 10 comme système d’exploitation. .

Ces modèles proviennent généralement de marques asiatiques telles que Chuwi, probablement le plus important dans ce secteur, avec plusieurs Mini PC bon marché en vente sur Amazon. L’une d’entre elles vient d’arriver, la Herobox Pro Mini, qui ne coûte pour l’instant que 169 euros si vous appliquez le bon de réduction de 30 euros qui apparaît sous son prix.

Ce Mini PC est livré avec Windows 10 pré-installé. Il équipe un processeur Intel Celeron N4500 et un stockage SSD, des spécifications qui font plus que compenser son prix.

Comme presque tous les autres modèles de ce fabricant, il est livré avec un système d’exploitation préinstallé, ce qui facilite les choses pour les utilisateurs qui ne veulent pas avoir à se soucier d’installer Windows 10 par eux-mêmes, même si ce n’est pas très compliqué.

En plus de l’OS, son processeur se démarque, un Intel Celeron N4500 qui garde une longueur d’avance sur l’Intel Celeron N qui équipe habituellement les Mini PC, généralement le 3200. Cela veut dire qu’il équipe un peu plus de puissance que d’habitude.

Avec son SSD de 256 Go, la vitesse et la fluidité de Windows sont plus que garantiesÉtant donné que les disques SSD ont une vitesse de lecture et d’écriture beaucoup plus élevée que les disques durs et les formats eMMC.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Ce n’est en aucun cas le seul Mini PC bon marché avec Windows 10, car comme nous l’avons mentionné, c’est un segment qui se développe rapidement, notamment en raison de la pandémie et du télétravail, lorsqu’ils sont devenus un refuge contre la pénurie de processeurs et d’ordinateurs portables. .

Comment pourrait-il en être autrement, les frais de livraison sont gratuits partout en Espagne, que vous ayez ou non Amazon Prime. Si vous l’avez, c’est beaucoup mieux, et dans ce cas l’expédition est beaucoup plus rapide, avec une livraison en 24-48 heures. C’est peut-être pour cette raison que vous souhaitez saisir l’opportunité de vous inscrire au mois d’essai gratuit de Prime si vous ne l’avez pas déjà fait.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.