Ce Mini PC BMAX B2 avec 8 Go de RAM est livré avec Windows et un SSD de 128 Go, et il ne coûte que 199 euros | La technologie

Les NUC populaires d’Intel sont devenus des best-sellers : des mini PC qui tiennent dans la paume de votre main, mais qui ont suffisamment de puissance pour une multitude de tâches.

UNE Mini ordinateur C’est un ordinateur idéal pour transporter, pour télétravailler, comme lecteur multimédia dans le salon, pour l’utiliser comme NAS, comme pare-feu et bien plus encore.

le Mini PC BMAX B2 avec 8 Go de RAM, disque SSD et Windows 10 Pro intégré, il ne coûte que 199,99 euros sur Amazon. Avec la livraison gratuite en un jour.

C’est un prix surprenant étant donné que ces trois éléments, les 8 Go de RAM, le SSD ou Windows 10 Pro, augmentent la valeur de n’importe quel ordinateur.

Mini PC BMAX B2 avec 8 Go de RAM, SSD et Windows 10 Pro pour seulement 199,99 €

Cette mini ordinateur il suffit de mesurer 12,5 x 11,2 x 4,4 cm, à peine deux fois plus qu’un téléphone portable, mais c’est un PC complet avec un matériel très polyvalent.

Monter un Processeur Intel Atom x7-E3950 quadricœur et quatre fils 2,2 Ghz, avec 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go.

Cela a aussi WiFi double bande, Bluetooth 4.2, Ethernet Gigabit, sortie HDMI, deux USB 2.0 et deux USB 3.0, lecteur de carte et sortie casque.

Avec ce matériel, vous pouvez l’utiliser comme serveur NAS, comme lecteur vidéo en résolution 4K, pour diffuser, pour télétravailler avec n’importe quelle application bureautique et n’importe quel logiciel ou jeu qui ne nécessite pas trop de traitement graphique.

Comme nous l’avons commenté, est livré avec Windows 10 Pro installé, vous n’aurez donc pas à l’acheter séparément. Et vous pouvez ajouter un SSD NVMe.

Un mini PC très complet qui se glisse dans n’importe quel coin, ou vous pouvez le transporter confortablement dans un sac ou un sac à dos pour l’utiliser n’importe où.

On ne peut pas demander plus à un ordinateur complet qui coûte moins de 200 euros.

