Ce Mini PC dispose de 16 Go de RAM et d’un Intel Core i5, mais son prix est étonnamment bas : il coûte 339 euros chez Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des meilleurs Mini PC du marché est en baisse de prix sur Amazon grâce à un coupon de réduction, une bonne occasion de passer à un format de plus en plus à la mode.

Petit à petit et principalement en raison de la difficulté d’acheter un PC de bureau à un bon prix, les Mini PC se sont imposés comme une alternative bon marché et compétitive, et de plus en plus. Il existe des modèles assez puissants qui bougent toujours ou presque toujours en dessous de 500 euros.

L’un d’eux est le Chuwi Corebox, un Mini PC avec Windows 10, 16 Go de RAM et un Intel Core i5 comme processeur, ce qui n’est pas mal du tout. Il est adapté pour travailler à domicile au quotidien sans trop de problèmes et de manière très fluide, même si la meilleure chose est qu’Amazon le propose pour 339 euros grâce à un coupon de -30 euros que vous pouvez appliquer directement avant de l’ajouter au panier.

Cet ordinateur miniature est d’un excellent rapport qualité-prix, avec un processeur Intel Core i5, un SSD et Windows 10 comme système d’exploitation préinstallé.

En plus de ce qui précède, il dispose également d’un stockage au format SSD, il est donc pratiquement rond pour son prix, et il prend peu de place sur le bureau, l’une des raisons pour lesquelles les Mini PC sont de plus en plus à la mode.

Avec lui, vous pouvez exécuter pratiquement n’importe quelle application Windows, en plus de certains jeux qui ne sont pas très exigeants graphiquement, car il n’a pas de carte graphique dédiée mais une carte intégrée, il en manquerait plus.

Voici ses principales spécifications techniques :

Poids : 1,7 kg Processeur : Intel Core i5-5257U Mémoire RAM : 16 Go DDR4 Stockage : 256 Go SSD Système d’exploitation : Windows 10

Les mini PC sont une bonne option pour travailler à la maison, c’est pourquoi Apple a récemment renouvelé le Mac Mini, qui dispose désormais d’un processeur M1 et dont le prix avoisine les 700 euros, bien au-dessus des principaux Mini PC avec Windows 10.

Si vous êtes enclin à l’acheter, vous pouvez en profiter dès maintenant pour vous inscrire au mois d’essai gratuit d’Amazon Prime, auquel cas en plus de la livraison gratuite, vous pouvez avoir votre achat à la maison en un ou deux jours seulement.

