Ce Mini PC dispose de 4 Go de RAM et 64 de ROM, il est livré avec Windows 10 Pro et est en vente pour 118 euros | La technologie

Si vous envisagez d’acheter un Mini PC pas cher avec de bonnes fonctionnalités, faites attention car cette offre vous intéresse. Ce modèle ACEPC avec 4 Go de RAM et 64 de stockage interne est livré avec Windows 10 Pro pré-installé et est actuellement en vente pour seulement 118 euros.

Le Mini PC est un format informatique en plein essor que de plus en plus d’utilisateurs choisissent. Et ce n’est pas étonnant : ils offrent les fonctionnalités que vous souhaitez dans un encombrement réduit pour prendre moins de place et à un prix beaucoup plus abordable. Pour ces raisons, ils ont peu à peu pris du poids sur le marché, surtout maintenant que le télétravail et l’enseignement à distance sont à l’ordre du jour.

Si vous voulez acheter un ordinateur pour effectuer des tâches simples et que vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent, faites attention car cette offre vous intéresse. Amazon a abaissé ce Mini PC ACEPC et vous pouvez désormais l’acheter pour seulement 118,91 euros, un prix très compétitif.

Nous parlons de l’ACEPC AK3, un ordinateur qui dispose d’un matériel modeste mais suffisant pour effectuer des tâches de base, telles que l’utilisation du package Office, la navigation sur Internet et d’autres activités typiques du travail de bureau. En contrepartie, son prix est le plus bas et permet d’avoir un ordinateur entièrement fonctionnel pour un peu plus de 100 euros.

Mini PC avec un matériel modéré et un prix économique spécialement conçu pour des tâches simples, telles que l’utilisation de la suite Office, la navigation sur Internet et d’autres activités bureautiques. Il a Intel Celeron N3350, 4 Go de RAM et 64 Go de ROM, et il est livré avec Windows 10 Pro pré-installé.

L’ACEPC AK3 est équipé du Processeur Intel Celeron N3350, accompagné de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Et si vous avez besoin d’un ordinateur plus puissant, la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de ROM est également réduite à 169,91 euros.

L’une des caractéristiques les plus attrayantes de ce Mini PC est que est livré avec Windows 10 Pro pré-installé. Grâce à cela, vous évitez d’avoir à acheter le système d’exploitation séparément, avec les dépenses supplémentaires que cela implique, et il est également très facile à configurer.

Dans la section connectivité, ce MiniPC prend en charge le WiFi double bande 2,4 GHz et 5 GHz, 2 ports HDMI, 1 port VGA prenant en charge trois écrans, 2 ports USB 2.0, 2 ports USB 3.0, 1 port Ethernet Gigabit et 1 port pour carte microSD. De plus, il prend en charge le Bluetooth 4.2 afin que vous puissiez connecter des accessoires et des périphériques, tels qu’un clavier et une souris sans fil ou des écouteurs.

