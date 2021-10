Ce mini PC en forme de clé USB a une résolution 4K et est livré avec Windows 10 Pro, il ne coûte que 159 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous ne pouvez pas toujours avoir accès à un PC de bureau ou à un ordinateur portable, alors pourquoi ne pas emporter un PC dans votre poche ?

La miniaturisation fait des choses qui étaient impensables il y a quelques années. Par exemple, qu’il y a PC plus petits qu’un mobile mais avec tout ce dont vous avez besoin pour télétravailler, faire des présentations, regarder des vidéos ou jouer à des jeux.

Vous pouvez obtenir le Mini clé PC NiPoGi avec 6 Go de RAM et Windows 10 Pro pour seulement 159,90 euros. Attention car pour que ce prix apparaisse vous devez cocher la case Coupon, ce qui est juste en dessous du prix, et ce qui s’applique une remise de 40 euros.

Ce mini PC plus petit qu’un mobile se connecte directement à l’entrée HDMI d’un moniteur ou d’un téléviseur. Offre une sortie à Résolution 4K UHD pour regarder des vidéos, des séries ou des films en résolution 4K.

Mini stick NiPoGi PC avec 6 Go de RAM et Windows 10 Pro pour seulement 159,90 euros

Malgré sa petite taille, le matériel inclus est assez remarquable. A un processeur Intel Celeron J4125 à 4 cœurs avec jusqu’à 2,7 GHz, avec processeur graphique Intel UHD Graphics et 6 Go de mémoire DDR4. La capacité de stockage est 128 Go.

Dans la section des communications, il est très complet, avec Bluetooth 4.2, Wi-Fi double bande, et une connexion Ethernet pour Internet filaire avec des vitesses allant jusqu’à 1 Gbit/s.

Vous pouvez connecter le clavier et la souris, et d’autres périphériques grâce à ses deux ports USB 3.0. Gardez à l’esprit que vous devez le connecter à l’alimentation avec le câble fourni, il ne fonctionne pas avec une batterie.

Avec le grand avantage que vient déjà avec Windows 10 Pro, vous n’avez donc pas à l’acheter.

Avec ce matériel, il suffit d’effectuer des travaux de bureau ou d’études, de surfer sur Internet, de regarder des vidéos en résolution 4K, des émulateurs, etc.

Ou comme PC pour programmer des panneaux d’affichage, des vitrines, des projets de présentation, etc.

