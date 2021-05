Ce mini PC Intel a presque tout: 16 Go de RAM un i5, Windows 10 et un prix très attractif de 479 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous souhaitez utiliser un ordinateur complet, un mini-PC est une bonne option. Bien que la plupart des modèles soient basiques et peu coûteux, il en existe d’autres comme l’Intel NUC qui peuvent être assez puissants.

Selon l’utilisation et les besoins de chaque utilisateur, le type d’ordinateur requis peut varier. Les professionnels qui vont et viennent entre les centres de travail ont besoin d’un ordinateur portable, bien que pour le télétravail, un ordinateur de bureau soit peut-être plus intéressant, bien que malheureusement dans ce dernier cas, il n’y ait pas beaucoup de variété.

Oui, il existe en Mini PC, un format qui fait son chemin petit à petit grâce à ses prix, généralement inférieurs à la normale.. Il y en a étonnamment bon marché, bien que si vous recherchez un Mini PC puissant et avec Windows 10, il y en a un qui est sûrement l’un des meilleurs: le NUC Intel qu’Amazon vend 470 euros pour le moment.

Intel NUC avec i5 sur Amazon

C’est un ordinateur de type barebone, c’est-à-dire qu’il est généralement vendu avec un châssis et un processeur (un Intel Core i5 dans ce cas), bien qu’il existe un fournisseur qui l’ait complètement configuré, et avec des composants de qualité.

Il a pratiquement tout, c’est donc un ordinateur prêt à fonctionner, et avec Windows 10. De plus, la livraison est totalement gratuite dans n’importe quelle partie de l’Espagne, que vous soyez ou non un utilisateur d’Amazon Prime.

Si vous n’avez pas besoin de beaucoup de puissance de traitement et que vous n’avez pas beaucoup d’espace sur votre table, oubliez les ordinateurs de bureau!

16 Go de RAM et SSD, plus que suffisant pour Windows

Les performances que vous pouvez attendre de ce mini PC Windows 10 sont excellentes, comme l’indiquent ses composants.

Pour commencer, Son processeur est un Intel Core i5 de 8e génération, qui offre de bonnes performances depuis plusieurs années., donc en efficacité et en puissance, vous pouvez mettre quelques inconvénients.

Il faut ajouter que son SSD donne à Windows ce dont il a besoin pour fonctionner très bien, ainsi que ses 16 Go de RAM, ce qui garantit qu’il y aura peu de problèmes quelle que soit l’application que vous souhaitez exécuter.

Un ordinateur portable offre de la polyvalence et, dans de nombreux cas, beaucoup de puissance. Ce sont des modèles bon marché avec Windows 10 qui résoudront une bonne partie de vos problèmes.

Voici ses principales spécifications techniques:

Processeurs: Intel Core i5-8259U RAM Mémoire: 16 Go DDR4 2400 Mhz Stockage: 256 Go SSD Système d’exploitation: Windows 10 Bluetooth 5.0 WiFi AC

Il a également une grande capacité de stockage. Avec 256 Go, vous ne serez pas aussi serré qu’avec les 128 Go habituels dans les modèles les moins chers.

De toute évidence, il existe de nombreux autres Mini PC avec Windows 10 qui en valent la peine et qui sont très bon marché, bien que cet Intel NUC va plus loin et soit recommandé pour des tâches un peu plus exigeantes.

