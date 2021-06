Ce mobile 5G à moins de 200 euros est peut-être ce qu’il vous faut : ce sont les raisons pour lesquelles il déferle | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le POCO M3 Pro est probablement le mobile 5G le moins cher du marché, avec un prix bien inférieur à 200 euros dans des magasins comme Amazon. Nous vous disons ce qu’il a à offrir d’autre.

La 5G semble définitivement commencer à décoller, du moins en nombre de mobiles qui l’utilisent, ce qui fait chuter rapidement les prix au fil des mois.

De tous les mobiles 5G pas chers en vente, le POCO M3 Pro est particulièrement surprenant en ce moment, qu’Amazon vend à moins de 200 €, entre 150 € et 180 € selon le moment dans sa version de 128 Go de capacité, à un prix assez compétitif.

En plus de la 5G, c’est un mobile qui se démarque pour d’autres raisons, comme nous l’avons vu dans son analyse. Nous vous disons ce qu’ils sont.

Le smartphone 5G le moins cher de POCO avec un écran de 6,5 pouces, un appareil photo de 48 MP, jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage.

Écran Full HD 90 Hz

Jusqu’à il n’y a pas si longtemps, les écrans Full HD étaient réservés aux mobiles de plus de 200 et 300 euros, mais plus maintenant. De plus, dans ce cas la fluidité est excellente grâce au taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Trois excellentes caméras

Avec une triple caméra arrière, les résultats photo du POCO M3 Pro 5G sont assez bons, même dans des situations de faible luminosité, comme la nuit.

Batterie de deux jours

Ils ont plus de 5 000 mAh de capacité de batterie, ce qui donne facilement deux jours d’autonomie. De plus, la charge rapide est de 18W de puissance.

Un prix sans concurrence

À l’heure actuelle, le POCO M3 Pro 5G est le mobile 5G le moins cher du marché avec une certaine différence, même en dessous des autres téléphones Xiaomi équivalents.

Nouveau processeur Mediatek

Le nouveau Dimensity de Mediatek est un nouveau processeur remanié et plus performant qu’auparavant. De plus, il maintient une température basse pratiquement à tout moment.

Design assez accrocheur

Bien qu’il soit très bon marché, l’apparence du POCO M3 Pro surprend par la qualité de ses finitions, même s’il accumule beaucoup de saleté si vous n’utilisez pas de housse.

Le smartphone 5G le moins cher de POCO avec un écran de 6,5 pouces, un appareil photo de 48 MP, jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.