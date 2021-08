Ce mobile à 144 € est l’alternative d’Oppo au Xiaomi et peut certainement mettre le Redmi Note en difficulté | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Oppo commence peu à peu à occuper davantage de segments de prix, comme celui de l’entrée de gamme, dans lequel il vend son A53 à un prix très compétitif.

Bien que la domination de Xiaomi dans la gamme d’entrée de gamme soit vraiment écrasante dans un pays comme l’Espagne, elle n’est pas exempte de concurrence et de nombreuses entreprises asiatiques sont en mesure de contester ce segment, comme Oppo et realme.

Oppo en particulier est plus ou moins nouveau dans ce litige, et c’est qu’à son arrivée en Espagne il s’est concentré sur des modèles milieu de gamme, mais à chaque fois il met en vente des téléphones moins chers. L’un d’eux, probablement celui qui réduit le plus son prix, est le Oppo A53, ce que propose Amazon pour 144 euros.

C’est l’un des meilleurs mobiles bon marché de 2021, et c’est qu’il surpasse en prix presque tous les Redmi Note, au moins la dernière génération.

Son prix d’origine était de 189 euros, bien qu’il bénéficie désormais d’une réduction assez considérable sur Amazon Espagne, qui propose également la livraison gratuite pour tous ses utilisateurs dans cette commande, à la fois pour ceux qui ont Amazon Prime et pour ceux qui n’en ont pas.

Bien sûr, vous êtes un utilisateur Prime, votre commande sera envoyée beaucoup plus rapidement, vous pourriez donc être intéressé à saisir l’opportunité de vous inscrire pour le mois d’essai gratuit sans engagement de rester.

Ce sont les téléphones mobiles les plus vendus sur Amazon Espagne, parmi lesquels se distinguent plusieurs smartphones Xiaomi, une marque qui domine massivement le haut de ce magasin.

Avec un processeur Snapdragon 425, écran HD+ et batterie 5000 mAh, Il est clair que ce mobile Oppo cherche à offrir une autonomie pouvant aller sans trop de difficultés à 2-3 jours, et avec une charge rapide à 18W.

Ses performances ne sont pas exceptionnelles, bien sûr, mais elles le peuvent avec des applications telles que Facebook, WhatsApp ou Instagram sans trop de problèmes, ainsi que pour une utilisation basique, pas pour jouer à des jeux ou à des tâches similaires.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Malheureusement, cette offre ne concerne que le modèle de couleur vert menthe, pas les autres, qui suivent le prix d’origine.

En plus de l’A53, Oppo vend de nombreux autres mobiles récemment présentés en 2021 et qui en valent largement la peine.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.