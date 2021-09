Ce mobile à seulement 24 euros fait partie des best-sellers d’Amazon, il est idéal pour les enfants et les personnes âgées | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

De nombreuses personnes n’ont besoin de leur mobile que pour passer des appels ou recevoir et envoyer des messages. Ce mobile Alcatel remplit sa fonction pour moins de 24 euros.

Pour de nombreuses personnes âgées, les smartphones sont très compliqués. Ou ses fonctions inadaptées aux enfants, ou à ceux qui souhaitent se déconnecter. C’est pourquoi ils existent Les mobiles bon marché qui ne servent essentiellement qu’à passer des appels et recevoir des messages.

C’est le cas de Alcatel 2053 avec DualSIM, soit 20% de réduction sur Amazon et il ne coûte que 23,99 euros. Vendu et expédié gratuitement par Amazon en une journée.

C’est un mobile de type coque qui occupe très peu, et a grandes touches avec des chiffres pour qu’elles soient faciles à voir. C’est l’un des mobiles les plus vendus d’Amazon car il est utilisé par les personnes âgées, les enfants qui ont besoin d’un mobile pour être localisés, ou les personnes qui font du sport et ne veulent pas perdre leur cher mobile, ou veulent se déconnecter des réseaux sociaux, en gardant appels et messages.

Il s’agit de un mobile pliable avec un écran de 2,4 pouces et résolution qVGA. Il est petit et tient dans la paume de votre main ou dans n’importe quelle poche. Alors il est idéal pour l’emmener partout. C’est pourquoi de nombreuses personnes l’utilisent comme mobile pour la randonnée, le trekking, la course à pied, etc.

Il a les fonctions de base d’un mobile classique : appeler ou recevoir des appels, appareil photo arrière 1,3 MP, RadioFM, lecteur de musique, lampe de poche, filtres d’appel, alarme et calendrier.

Il est donc idéal pour les personnes âgées qui ne comprennent pas Android, ou des enfants que nous souhaitons localiser, mais sans utiliser Internet ou d’autres applications qui ne sont pas adaptées à leur âge.

c’est un portable Dual SIM, de sorte que deux numéros de téléphone peuvent être utilisés en même temps. Il n’a pas Internet, bien qu’il en ait Bluetooth pour brancher un casque par exemple. Et GRPS pour les appels.

Il n’a pas non plus de mémoire de stockage, mais vous pouvez utiliser n’importe quel Carte micro SD jusqu’à 32 Go.

Un point en sa faveur est que la batterie dure jusqu’à 8 jours, même si vous appelez tous les jours, car sa consommation est très faible.

On ne peut pas demander plus à un mobile de ce prix.

