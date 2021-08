Ce mobile Oppo à seulement 365 euros est bien plus qu’un milieu de gamme : il dispose d’une charge rapide à 65W et d’un appareil photo de 64 mégapixels | La technologie

in

Si vous avez besoin d’un téléphone mobile et que vous préférez un téléphone un peu plus compétitif que les modèles à bas prix, Oppo en a un qui pour moins de 400 euros est pratiquement un haut de gamme, et avec la 5G.

Xiaomi a deux rivaux coriaces dans deux marques qui viennent également de Chine et qui piétinent en Espagne : realme et Oppo, qui réduisent également au maximum le prix de leurs appareils et qui ont sans aucun doute des options de vente intéressantes.

Dans le cas d Oppo, il existe un mobile qui a tout pour résister au Xiaomi, et c’est le Find X3 Lite, qui se démarque par ses caractéristiques dans le milieu de gamme, surtout maintenant qu’Amazon le propose et que ce magasin le vend 365 euros, une réduction de prix substantielle pour ce qu’il coûtait avant.

Ils représentent exactement 104 euros de remise en échange d’un téléphone portable qui, comme nous l’avons vu de première main dans son analyse, est un véritable polyvalent.

Plusieurs de ses spécifications traduisent déjà de quoi il est capable, comme le processeur, un Muflier 765G que l’on a déjà vu dans d’autres mobiles également et qu’il offre une très bonne fluidité à tout moment.

De plus, cette puce le rend compatible avec la 5G, ce qui permet également de prolonger la durée de vie utile de ce téléphone pour les prochaines années, lorsque la couverture de ces réseaux sera définitivement étendue.

Avec une dalle AMOLED et une charge rapide à 65W, force est de constater qu’il manque peu de choses a priori. Comme nous avons pu le prouver, nous sommes en mesure d’affirmer que pour les 365 euros que cela coûte actuellement, il y a peu de mobiles en mesure d’y faire face.

L’offre sur l’Oppo Find X3 Lite 5G d’Amazon comprend, comme d’habitude, la livraison dans n’importe quelle partie de l’Espagne. Que vous soyez un utilisateur Prime ou non, vous économisez des frais de port et d’expédition, bien que si vous l’êtes, vous pouvez recevoir votre tout nouveau téléphone en moins de 24 heures ouvrables.

