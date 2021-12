Ce mobile realme de seulement 99 euros met même le Xiaomi le moins cher en difficulté | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

En 2021, même si vous achetez un mobile bon marché, vous n’avez à abandonner presque rien. Voyez ce que le realme C21y a pour moins de 100 euros…

Si vous devez acheter un mobile mais que vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent, vous pouvez toujours profiter d’une triple caméra, d’une énorme batterie ou d’un design élégant et attrayant.

Maintenant, vous pouvez obtenir le realme C21y mobile avec 3 Go de RAM, triple caméra, lecteur d’empreintes digitales et batterie de 5 000 mAh avec une remise de 24%. Il ne coûte que 99 euros, vendu et expédié gratuitement par Amazon lui-même.

Comme vous pouvez le voir sur les photos, c’est un mobile ultra-mince avec un design en croix qui protège contre les traces de doigts. Son écran HD+ de 6,5 pouces ne dispose que d’une mini larme pour la caméra selfie, la laissant totalement dégagée.

realme C21y avec 3 Go de RAM, triple caméra, lecteur d'empreintes digitales et batterie de 5 000 mAh

A un processeur UNISOC T610 avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage.

le realme C21y a une triple caméra avec un capteur principal de 12 Mpx, un objectif macro de 2 Mpx et un objectif de profondeur de 2 Mpx. La caméra selfie utilise l’IA pour améliorer les portraits.

Se vanter de lecteur d’empreintes digitales pour oublier vos mots de passe, et c’est le seul mobile de cette gamme qui a Certification TÜV Rheinland pour la haute fiabilité des smartphones.

Avec trois emplacements pour cartes, vous pouvez utiliser deux cartes SIM avec deux numéros de téléphone, plus une micro SD pour augmenter la capacité de stockage du mobile. Très peu de smartphones vous le permettent, ils vous obligent à choisir entre double SIM ou microSD.

La batterie atteint 5 000 mAh, donc même avec une utilisation continue, cela peut durer quelques jours.

C’est un mobile élégant avec un écran de 6,5 pouces, 3 Go de RAM, un lecteur d’empreintes digitales et une énorme batterie, à un prix presque imbattable.

