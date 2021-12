Ce mobile realme est à un prix Black Friday et dépasse de nombreux Xiaomi en puissance | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Xiaomi a un rival sérieux dans Realme, qui vend plusieurs mobiles bon marché à des prix qui éclipsent sans aucun doute ses principaux téléphones.

Amazon a décidé de répéter certaines des offres les plus réussies lors du dernier Black Friday pour accélérer un peu juste avant Noël, et il y a de tout, surtout des mobiles qui baissent beaucoup de prix pendant au moins quelques jours.

L’un d’eux est le realme 8, que nous avons pu soumettre à analyse et qui offre des performances spectaculaires pour ce qu’il coûte, surtout maintenant qu’il est abaissé à 199 euros, son prix historique le plus bas à ce jour.

Ils représentent 60 euros de remise par rapport au prix précédent, restant en deçà de ce que l’on pourrait considérer comme ses principaux rivaux.

Mobile avec écran AMOLED de 6,4 pouces, appareil photo de 64 Mpx, batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 30 W et 128 Go de stockage.

Il a, par exemple, charge rapide à 30W, NFC pour les paiements mobiles et d’excellentes performances grâce à son processeur Mediatek Helio G95, beaucoup plus proche par la puissance du milieu de gamme que de la gamme d’entrée.

De plus, il possède d’autres éléments qui rendent à la fois ses caractéristiques et son apparence beaucoup plus « premium » qu’autre chose, comme une zone arrière lumineuse avec un effet arc-en-ciel vraiment très marquant, ou l’écran AMOLED, l’une de ses stars. caractéristiques.

Disons que si vous recherchez un téléphone portable bon marché qui fonctionne rapidement et qui a également le petit plus pour améliorer l’expérience, ce serait l’un des meilleurs achats du moment, bien qu’il existe d’autres mobiles qui peuvent être de rapport qualité prix pour aller mieux.

