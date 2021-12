Ce mobile Samsung à seulement 169 € s’est vendu le Black Friday et est de nouveau disponible au même prix | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous voulez un téléphone qui ne coûte pas trop cher et qui offre de bonnes performances, il existe de nombreux candidats disponibles, dont celui de Samsung.

Malgré la force des marques spécialisées dans le low cost, comme Xiaomi et Realme, Samsung continue de résister en entrée de gamme avec certains de ses Galaxy, qui se battent clairement sur ce segment.

Par exemple, il y a le Samsung Galaxy M12, doté d’une batterie exceptionnelle de 5 000 mAh et d’un prix désormais soldé, car Amazon l’a abaissé à 169 euros dans la version de 128 Go de stockage, ce qui n’est pas mal du tout.

Il éclipse ainsi le Redmi sur son propre terrain, avec d’autres fonctionnalités qui le font une bonne option pour les fidèles de Samsung à la recherche d’un mobile pas cher mais compétitif.

Ce mobile Samsung a un prix assez bas, bien que ses caractéristiques incluent, par exemple, une grosse batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide.

Lors de l’analyse du Samsung Galaxy M12, nous avons pu le mettre à l’épreuve dans tous ses domaines, et il est parfaitement conforme à pratiquement tout, notamment en termes d’autonomie, mais également de qualité et de fluidité de l’écran.

Le saut de Samsung vers OneUI il y a quelques années, sa nouvelle couche de personnalisation, améliore considérablement les performances de ses téléphones plus abordables, et cela se voit à tout moment.

Son design est bien meilleur que ne l’ont toujours été les téléphones portables à moins de 200 euros, bien qu’il existe de nombreux téléphones dans cette gamme de prix qui en valent la peine.

Samsung est l’un des fabricants de mobiles les plus importants et les plus prestigieux. Si vous souhaitez acheter l’un de leurs mobiles, dans ce rapport, nous les avons classés par gamme de prix.

Le Galaxy M de Samsung a remplacé le Galaxy J qui variait autrefois entre 150 et 300 euros, qui a accumulé à son époque une renommée discutable en raison des problèmes de performances de son logiciel, heureusement déjà surmontés.

Si vous décidez de profiter de cette offre sur le Samsung Galaxy M12 d’Amazon, vous bénéficierez également de la livraison gratuite vers n’importe quelle partie de l’Espagne, que vous ayez un compte Prime ou non.

Cela dit, l’un des principaux avantages du compte Prime est la livraison express, en plus d’autres tels que le stockage illimité de photos, vous pouvez donc être intéressé à en profiter maintenant pour vous inscrire au mois d’essai gratuit sans permanence.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.