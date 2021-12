Ce mobile Samsung avec 5G et Snapdragon 865 est parfait si vous voulez un haut de gamme sans payer une fortune | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Media Markt a baissé le prix de l’un des téléphones Samsung les plus attractifs, assez puissant et également doté de la 5G.

Samsung renouvelle constamment son catalogue avec un seul objectif : atteindre toutes les gammes et le faire de manière suffisante pour rivaliser avec la force d’autres entreprises Android, telles que Xiaomi, realme, Oppo et OnePlus.

Dans le haut de gamme, il dispose d’un mobile haut de gamme, de premier ordre et doté de fonctionnalités de pointe. Nous parlons de Samsung Galaxy S20 FE 5G, que nous avons pu prouver dans son analyse et que maintenant Media Markt a beaucoup baissé dans une offre qui les laisse à 569 euros.

Bien que ce soit un coût élevé, cela en vaut la peine si vous regardez tout ce qu’il propose, comme un panneau 120 Hz AMOLED, un processeur Snapdragon 865 et aussi la meilleure connectivité disponible aujourd’hui.

Le nouveau Samsung S20 dispose d’un écran 120 Hz, ainsi que d’une connectivité 5G et WiFi 6, il ajoute donc une connectivité transparente à ses fonctionnalités bien connues.

Il dispose de la 5G et possède aussi quelque chose qui est peut-être encore plus important, le WiFi 6, qui nécessite d’abord l’achat d’un routeur compatible, mais qui améliore grandement la qualité de la connexion internet à la maison.

Pour la puissance, vous pouvez demander très peu de plus, car sa puce lui permet d’exécuter absolument n’importe quelle application ou jeu Android, et il a beaucoup de temps à parcourir, plusieurs années plus probablement.

En outre, la qualité de ses caméras est excellente, et nous avons également pu le tester dans la revue, avec de bons résultats même la nuit et dans des scènes de faible luminosité.

Sans aucun doute, surtout maintenant que le Samsung Galaxy S20 FE 5G est en vente, c’est l’un des meilleurs téléphones Samsung à acheter en 2021, en dessous des limites de la gamme de la firme coréenne mais se démarquant des autres smartphones de prix.

Media Markt l’envoie à votre domicile, bien que vous puissiez également choisir d’avoir un ramassage gratuit dans leurs magasins physiques, ce qui dans de nombreux cas peut être beaucoup plus rapide.

