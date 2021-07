Ce mobile Xiaomi de seulement 154 € a été récemment renouvelé et peut être un bon choix | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le Xiaomi Redmi Note 8 (2021) est l’une des surprises de l’année, succédant à l’un des smartphones les plus vendus de la firme asiatique en Espagne et maintenant un prix assez bas.

Que Xiaomi soit en avance en matière de mobiles bon marché est évident, même s’il ne manque pas de concurrence dans des marques telles que Realme ou Oppo, qui sont fortes dans la gamme d’entrée. Cela dit, Xiaomi poursuit sa stratégie habituelle : des prix bas et un barrage constant de lancements.

L’une des sorties les moins attendues de 2021 est la Xiaomi Redmi Note 8 (2021), qui ressuscite l’un des grands succès d’il y a deux ans, bien qu’avec quelques améliorations dans ses performances. La bonne nouvelle, c’est qu’il le fait à un prix qui ne cesse d’étonner : en ce moment il coûte 154 euros sur Amazon.

Pas mal du tout pour un appareil avec Écran Full HD, quatre caméras arrière et un design très attrayant, en verre et disponible en différentes couleurs.

La principale nouveauté par rapport au Redmi Note 8 original est son processeur, qui se trouve être un Mediatek Helio G85, une puce plus actuelle que le Snapdragon que son prédécesseur équipait et qui offre de bien meilleures performances pour les besoins des applications du moment.

Avec lui, la fluidité d’Android est garantie, même lors de l’exécution d’applications plus ou moins gourmandes du point de vue graphique, comme certains jeux.

Ce sont les téléphones mobiles les plus vendus sur Amazon Espagne, parmi lesquels se distinguent plusieurs smartphones Xiaomi, une marque qui domine massivement le haut de ce magasin.

Pour le prix qu’il a, on ne peut pas lui demander plus, et c’est que dans la gamme de 150 euros, on commence à voir les téléphones portables qui en raison de la puissance ne peuvent pas donner leur poitrine avec certaines applications, entraînant des ralentissements toujours très ennuyeux.

En tout cas, il existe de nombreux téléphones pas chers qui en valent la peine, avec plusieurs Xiaomi parmi eux, mais aussi avec des téléphones d’autres fabricants.

Bien entendu, la livraison serait gratuite si vous l’achetez sur Amazon, qui prend en charge les frais de port sur les commandes de 29 euros ou plus, que vous soyez un utilisateur Amazon Prime ou non. Si tel est le cas, votre commande arrivera plus tôt, vous pourriez donc être intéressé à en profiter et à vous inscrire pour le mois d’essai gratuit.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.