Ce mobile Xiaomi de seulement 88 euros est le moins cher du marché et peut être plus que suffisant pour de nombreuses personnes | La technologie

Si vous faites partie de ceux qui préfèrent avant tout un mobile basique, il existe un Xiaomi qui se conforme parfaitement en termes de prix et promet également de très bonnes prestations.

Le monde de la téléphonie a beaucoup changé ces dernières années, notamment dans la gamme d’entrée de gamme, où les mobiles à 100 euros ne sont plus les mêmes qu’avant, mais sont des appareils plus que dignes et avec tout le nécessaire pour satisfaire un grand nombre d’utilisateurs. .

Bien sûr, dans ce segment Xiaomi brille avec plusieurs appareils très complets. L’un d’eux, le Redmi 9A, n’atteint même pas les 100 euros. Amazon le vend un peu plus cher (109 euros) mais AliExpress Plaza va un peu plus loin et le laisse à 88 euros.

Ce mobile dispose de 2 Go de RAM et d’un processeur Helio G25. Le fonctionnement d’Android est fluide et largement suffisant pour la plupart des utilisateurs.

Bien qu’il s’agisse d’un mobile très bon marché, il possède un écran HD assez décent, un Processeur Mediatek Helio G25 et batterie de 5 000 mAh, ce qui peut vous donner 2-3 jours d’autonomie sans aucun problème.

Par puissance, il ne manque pas de se réunir plus qu’au quotidien avec des applications telles que WhatsApp, Facebook ou Instagram, que vous pouvez exécuter sans trop d’inconvénients.

L’un des rares inconvénients est qu’il n’a « que » 32 Go de stockage interne, même si d’un autre côté, vous pouvez acheter une microSD pour augmenter sa capacité.

L’avantage d’acheter le Xiaomi Redmi 9A sur AliExpress Plaza grâce à cette offre n’est pas seulement les économies, mais il est envoyé directement d’Espagne, sans passer par la douane et sans surcoûts sous forme de TVA, qui sont déjà inclus dans les 88 euros qu’il coûte.

Le realme C21 est l’un des terminaux les plus similaires, bien qu’il soit actuellement un peu plus cher, car son prix reste supérieur à 100 euros, malgré le fait que, selon les spécifications, ils soient pratiquement identiques.

Si vous êtes prêt à dépenser un peu plus, ce sont les meilleurs téléphones à moins de 150 euros que vous pouvez obtenir dès maintenant.

