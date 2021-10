Ce mobile Xiaomi possède une batterie inégalée, avec 6 000 mAh et un prix scandaleusement bas | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des meilleurs téléphones bon marché du catalogue Xiaomi est le Redmi 9T, qui présente des caractéristiques surprenantes pour son prix, surtout maintenant qu’il est en vente.

Xiaomi est bien connu de tous pour ses mobiles bon marché, bien qu’il possède également des téléphones de milieu de gamme et haut de gamme qui rivalisent avec n’importe qui, et ils ne sont pas rares. Cela dit, leur catalogue est si vaste qu’il est parfois difficile de s’y retrouver.

Heureusement, il existe maintenant l’un des téléphones Xiaomi les moins chers qui se démarque pour deux raisons évidentes : le prix et la batterie. C’est le Redmi 9T NFC avec 6 000 mAh de capacité de batterie et un prix de seulement 161 euros sur AliExpress Plaza au lieu de 205 euros sur Amazon.

L’un des meilleurs téléphones Xiaomi pas chers avec un écran de 6,53″, un appareil photo de 48 MP, un Snapdragon 662, une batterie de 64 Go et de 6 000 mAh pour un prix très bas.

C’est la version avec 128 Go de capacité de stockage interne et, venant de Plaza, cela signifie que le produit est déjà en Espagne. En seulement 2-3 jours vous l’aurez chez vous et sans payer de frais de port ni de passage en douane.

Comme son nom l’indique, possède une puce NFC pour les paiements mobiles. Il y a peu de téléphones aussi bon marché que celui-ci qui l’ont pour l’instant, encore moins avec 128 Go.

La capacité de la batterie est assez grande, n’est égalée que par quelques appareils. Il garantit un minimum de 2-3 jours d’autonomie, un chiffre qui laisse aujourd’hui loin derrière la grande majorité du secteur.

Avec une charge rapide à 18W, le temps de charge n’est pas trop long, ce qui est toujours important. Il faut ajouter qu’il a aussi Muflier 662 comme processeur, 4 Go de RAM et un écran Full HD+.

Xiaomi compte des dizaines de mobiles dans son catalogue regroupés en différentes gammes selon divers critères. On vous explique comment appréhender la gamme mobile Xiaomi.

Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles le Redmi 9T en vaut la peine, surtout maintenant qu’il est beaucoup moins cher que la normale. Il existe d’autres téléphones Xiaomi qui sont également très bon marché.

Bien qu’il soit étonnamment bon marché, il est parfaitement conforme à tous égards si vous recherchez un mobile bon marché et complet, avec lequel vous pouvez payer dans les magasins et surtout qui ne dépend pas d’une prise tous les jours.

