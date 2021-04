Ce mobile Xiaomi promet de balayer et est déjà en vente: le Mi 11 Lite tombe à 254 € avec un code de réduction | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Prenant le témoin d’un modèle très réussi vient le Xiaomi Mi 11 Lite, un milieu de gamme dont le prix d’origine de 299 euros a déjà été considérablement réduit en Espagne, et qui vient d’être mis en vente.

Les premiers mois de l’année ont été assez intenses en termes d’actualité dans le catalogue Xiaomi, et la marque asiatique en profite pour renouveler pratiquement toutes ses gammes de produits, y compris les téléphones mobiles.

L’un de ceux qui a eu un renouvellement a été le Xiaomi Mi 10 Lite, qui a eu beaucoup de succès en 2020 et a un successeur: c’est le Xiaomi Mi 11 Lite, qui existe en deux versions, avec et sans 5G. Celui qui n’a que la 4G est moins cher et coûte 299 euros dans des magasins comme Amazon, bien qu’Ebay le vend déjà beaucoup moins cher.

Si vous appliquez le code de réduction P15XIAOMI Ce sera le vôtre pour seulement 254 euros, une vraie aubaine si l’on considère que ce téléphone n’est en vente que depuis quelques jours en Espagne.

Avec Snapdragon 732G et 6 Go de RAM, la puissance est garantie dans ce mobile, qui a également NFC et une charge rapide à 33W, entre autres.

C’est un nouveau produit, tout neuf et scellé, avec une garantie de deux ans correspondant. De plus, Ebay garantit que vous recevrez votre commande dans les meilleurs délais, c’est-à-dire en une semaine seulement. L’expédition est nationale, sans passer par la douane.

Ce Xiaomi Mi 11 Lite 4G, que nous avons pu tester de première main, a tout pour balayer en 2021 dans son segment, à commencer par son prix bien sûr, mais aussi avec beaucoup de puissance. Avec Snapdragon 732G et 6 Go de RAM, il ne manque certainement pas de capacité.

Qu’il n’ait pas la 5G est un mais, et c’est qu’il existe déjà de nombreux mobiles bon marché de 300 euros ou moins qui l’ont, même si la couverture de ces réseaux étant beaucoup à la traîne, cela ne peut pas être éliminatoire.

Il n’est plus nécessaire d’investir beaucoup pour avoir un bon mobile. Ces appareils à moins de 200 euros sont parfaits pour presque tous les types d’utilisateurs.

De plus, il dispose de la technologie NFC pour les paiements mobiles et d’un écran avec un panneau AMOLED, ce qui lui permet de se démarquer à part entière dans le milieu de gamme.

Bien sûr, la concurrence l’a chez lui, entre autres avec le POCO X3 Pro, qui pour 199 euros peut parfaitement l’éclipser.

