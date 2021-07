Ce mobile Xiaomi surprend par sa puissance et son écran : le Redmi Note 10S, proposé à 199 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des mobiles Xiaomi les plus complets du moment, le Redmi Note 10S, bas et beaucoup en prix. Nous vous disons pourquoi c’est l’un des smartphones que vous pouvez acheter en ce moment.

Un an de plus, Xiaomi a une nouvelle fois inondé le marché de la téléphonie de nouveaux mobiles, avec plus d’une dizaine de nouveaux terminaux présentés jusqu’à présent en 2021, et ceux à venir. Tout cela en conservant la marque de fabrique de la marque : des prix bas.

De tous les nouveaux téléphones Xiaomi, nous aimerions souligner celui qui est actuellement en vente, le Redmi Note 10S, que nous avons également pu analyser et qui nous a laissé de très bons sentiments.

Désormais, il est réduit à 199 euros sur Amazon avec 64 Go de capacité. Nous vous disons pourquoi c’est une vraie aubaine si vous voulez un mobile pas cher.

Le parfait mobile milieu de gamme pour ceux qui veulent économiser : écran de 6,43 pouces, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage à tout petit prix.

Prix ​​minimum historique sur Amazon, et avec livraison gratuite depuis l’Espagne

Vous n’êtes pas obligé d’aller dans les magasins asiatiques pour trouver de bons prix sur les produits Xiaomi. Comme dans ce cas, Amazon réduit beaucoup ses marges et offre également la livraison gratuite.

Écran AMOLED aux couleurs très lumineuses et vives, l’un des meilleurs de sa catégorie de prix

Son écran est plutôt bon pour le prix dont il dispose, avec une dalle AMOLED, un toucher premium très apprécié.

Le Mediatek Helio G95 est entièrement conforme en tant que processeur, même pour jouer à n’importe quel jeu Android

Comme nous avons pu le prouver, les performances de ce mobile sont excellentes à tout moment, même lors de l’exécution de jeux très exigeants.

Livré avec Android 11 et plusieurs années de mises à jour à venir

Heureusement, cet appareil est déjà livré avec la version la plus récente d’Android disponible, ce qui augmente son cycle de vie de quelques années supplémentaires.

Stockage UFS 2.2, le SSD des mobiles

Comme pour les SSD dans les ordinateurs, UFS 2.2 est une norme de stockage très rapide dans les mobiles qui rend la fluidité plus grande.

Design haut de gamme qui attire l’attention dans toutes ses couleurs

Bien qu’il soit un véritable aimant pour les empreintes digitales, ce Redmi Note 10S a un design qui le fait paraître plus cher qu’il ne l’est en réalité.

