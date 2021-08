Ce mod cool GBA SP offre un son Bluetooth, une meilleure endurance et une charge sans fil

in

Image: Macho Nacho Productions

L’art de prendre du matériel de jeu vintage et de le moderniser avec le confort des créatures modernes est quelque chose que nous approuvons de tout cœur ici chez Nintendo Life – qu’il s’agisse d’ajouter une charge USB-C au Game Boy d’origine ou de mettre à jour l’écran flou du Game Gear, si une telle entreprise peut améliorer le système de manière significative, alors nous sommes tous d’accord.

Maintenant, deux moddeurs ont travaillé leur magie sur le Game Boy Advance SP, qui est, aux yeux de beaucoup, l’un des meilleurs portables Nintendo jamais fabriqués. Bien sûr, il n’a pas de prise casque 3,5 mm, mais cette conception à clapet en fait l’un des appareils de jeu les plus conviviaux de tous les temps – et exécute également la bibliothèque complète de titres Game Boy.

Le ‘SP Expander MOD’ est toujours un travail en cours et finira par corriger l’une des choses que nous venons de mentionner – l’absence de prise casque (il y a un espace pour le port dans la conception du boîtier mais les moddeurs sont toujours à la recherche d’une pièce appropriée) – mais il fait déjà des choses impressionnantes.

La batterie d’origine de 600 mAh de la console est remplacée par une itération plus puissante de 1600 mAh, tandis que le port USB-C signifie que vous pouvez charger la batterie rapidement sans avoir à transporter ce chargeur GBA SP encombrant. Pendant que nous sommes sur ce sujet, le mod dispose également d’un support de charge sans fil, vous pouvez donc recharger le jus sans avoir à utiliser de câble du tout. En plus de la prise jack 3,5 mm, la prise en charge audio Bluetooth est incluse afin que vous puissiez également utiliser des écouteurs sans fil.

Tous ces mods sont totalement réversibles si vous le souhaitez, car aucune des pièces d’origine à l’intérieur du GBA SP n’est modifiée – à la place, des cartes et des composants supplémentaires sont câblés directement sur la carte de circuit imprimé OG.

Le hic, c’est que toutes ces choses supplémentaires nécessitent une conception de boîtier plus grande, donc une nouvelle coque arrière a été créée qui rend la console plus épaisse et réduit sa convivialité de poche (mais pas de beaucoup, il faut le dire).

Si vous voulez voir comment ils ont fait, regardez la vidéo ci-dessous.