Ce mod fou transforme le Game Boy Advance SP en commutateur Nintendo de 2003

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Nous avons déjà couvert le travail incroyable de Macho Nacho Productions sur ce site, mais le dernier projet de la chaîne est l’un des plus ambitieux à ce jour. Ce nouveau mod transforme la Game Boy Advance SP en un système de style Switch avec prise en charge Joy-Con, une station d’accueil imprimée en 3D et même la possibilité de jouer sur votre téléviseur.

En utilisant un mod préexistant qui permet au GBA de sortir sur un téléviseur, Tito et Kyle Brinkerhoff de Macho Nacho Productions ont créé une carrosserie arrière imprimée en 3D qui comprend des rails pour le Joy-Con, ainsi qu’un PCB personnalisé (complet avec Raspberry Pi Zero) qui permet au Joy-Con de contrôler sans fil l’action à l’écran. Oh, et il y a une batterie de 2 000 mAh à l’intérieur, qui est nécessaire pour alimenter toutes les technologies supplémentaires qui ne sont pas natives du portable de 18 ans.

Bien sûr, ce nouveau look GBA SP est beaucoup moins mobile qu’auparavant, et le processus d’appairage du Joy-Con est un peu moins élégant qu’avec un Switch – vous devez le faire à chaque fois que vous le souhaitez. jouer aussi. Même ainsi, c’est incroyable de voir des mods comme celui-ci apparaître, et cela vous fait penser à ce qui aurait pu être si Nintendo avait proposé le concept Switch il y a deux décennies.