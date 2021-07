Ce modèle commercial classique a signalé que le prix du Bitcoin avait atteint un sommet – Crypto new media

in

Les traders ont tendance à trop se concentrer sur le timing de la bonne entrée dans une transaction, mais très peu se concentrent sur le développement d’une stratégie pour sortir des positions. Si l’on vend trop tôt, des gains importants sont laissés sur la table et si la position est tenue trop longtemps, les marchés récupèrent rapidement les bénéfices. Par conséquent, il est nécessaire d’identifier et de clôturer une transaction dès que la tendance commence à s’inverser.

Une configuration classique considérée comme fiable pour détecter un renversement de tendance est le modèle tête et épaules (H&S). Sur les périodes plus longues, le modèle H&S ne se forme pas souvent, mais lorsqu’il le fait, les commerçants doivent en prendre note et agir en conséquence.

Examinons quelques façons d’identifier le modèle H&S et quand agir en conséquence.

Bases de la tête et des épaules

Le modèle H&S se forme après une phase haussière et indique qu’un renversement pourrait être imminent. Comme son nom l’indique, la formation se compose d’une tête, d’une épaule gauche, d’une épaule droite et d’un décolleté distinct. Lorsque le motif se termine, la tendance inverse généralement la direction.

Top motif tête et épaules. Source : TradingView

L’image ci-dessus montre la structure d’un modèle H&S. Avant la formation de la configuration, l’actif est dans une tendance haussière. Au sommet où se forme l’épaule gauche, les traders enregistrent des bénéfices, ce qui entraîne une baisse. Il s’agit du premier creux mais ce n’est pas encore un signal assez fort pour provoquer un changement de tendance.

Des niveaux plus bas attirent à nouveau les achats car la tendance est toujours haussière et les acheteurs parviennent à pousser le prix au-dessus de l’épaule gauche, mais ils ne sont pas en mesure de maintenir la tendance haussière.

Les prises de bénéfices par les acheteurs et les ventes à découvert par les traders à contre-tendance tirent le prix vers le bas, qui trouve un support proche du creux précédent. La jonction de ces deux creux forme l’encolure de l’installation.

Alors que le prix rebondit au-dessus de la ligne de cou, les haussiers font une nouvelle tentative pour reprendre la tendance haussière, mais alors que le prix atteint la hauteur près de l’épaule gauche, la réservation de bénéfices s’installe et le rallye s’effondre.

Ce pic inférieur forme l’épaule droite et est généralement aligné avec l’épaule gauche. Le mouvement ascendant s’inverse et la vente s’accélère. Enfin, les ours réussissent à tirer le prix sous la ligne de cou. Cela complète le modèle baissier et la tendance s’inverse de haussière à baissière.

Repérer les inversions de tendance avec le modèle H&S

Graphique journalier BTC/USDT. Source : TradingView

Bitcoin (BTC) a entamé une forte hausse après avoir atteint 20 000 $ en décembre 2020. La paire BTC/USDT a atteint un pic local à 61 844 $ le 13 mars et le prix a été corrigé, formant un creux le 25 mars. Ce pic local était le épaule gauche.

Les haussiers ont considéré la baisse comme une opportunité d’achat car la tendance était toujours à la hausse. Les achats agressifs ont ensuite poussé le prix au-dessus de 61 844 $ et la paire a atteint un nouveau sommet historique à 64 854 $ le 14 avril. Ce niveau a attiré les ventes, ce qui a fait baisser le prix pour former le deuxième creux le 25 avril. d’autres pics, formaient la tête.

Une autre tentative des haussiers de reprendre la tendance haussière a échoué le 10 mai. Cela a formé l’épaule droite et la correction qui a suivi s’est cassée sous la ligne de cou du modèle. La rupture et la clôture sous la ligne de cou le 15 mai ont complété cette configuration baissière.

Parfois, après la panne, le prix teste à nouveau le niveau de panne à partir de la ligne de cou, mais lorsque l’élan est fort, le nouveau test peut ne pas se produire, un exemple illustré dans le graphique ci-dessus.

Graphique journalier BTC/USDT. Source : TradingView

Pour calculer le motif cible de cette configuration, déterminez la distance entre l’encolure et le sommet de la tête. Dans ce cas, la valeur est de 15 150 $. Cette distance est ensuite soustraite du point de rupture sur la ligne de cou pour arriver à l’objectif cible minimum.

Dans l’exemple ci-dessus, la panne s’est produite à près de 48 000 $. Cela a projeté une cible de modèle à 32 850 $. Ce chiffre doit être utilisé comme guide car parfois la baisse dépasse la cible, et dans d’autres scénarios la baisse se termine sans atteindre l’objectif cible.

La tête et les épaules échouent parfois

Parfois, les traders sautent le pas et prennent des positions à contre-tendance avant que le prix ne tombe en dessous de la ligne de cou de la formation H&S en développement. D’autres fois, la cassure sous la ligne de cou ne donne pas lieu à des ventes subséquentes et le prix remonte au-dessus de la ligne de cou. Ces cas peuvent entraîner un échec de la configuration, piégeant les ours agressifs qui sont obligés de couvrir leurs positions, ce qui entraîne une courte pression.

Graphique journalier ADA/USDT. Source : TradingView

Cardano (ADA) a lancé une tendance haussière à partir du niveau de 0,10 $ le 20 novembre 2020. La tendance haussière a frappé la résistance dans la zone de 0,35 $ à 0,40 $ en janvier et un modèle H&S a commencé à se développer. Le prix a chuté jusqu’à la ligne de cou le 27 janvier, mais les baissiers n’ont pas pu couler et fermer la paire ADA/USDT en dessous du support.

Lorsque le prix a rebondi de la ligne de cou le 28 janvier, c’était un signal que le sentiment restait haussier. Il y a eu un léger contretemps les 30 et 31 janvier lorsque les ours ont tenté de bloquer le mouvement haussier près de l’épaule droite, mais les achats soutenus des taureaux ont poussé le prix au-dessus de la tête le 1er février. Cette cassure au-dessus de la tête de la configuration a invalidé La mise en place.

Graphique journalier ADA/USDT. Source : TradingView

Lorsqu’une configuration baissière échoue, elle prend plusieurs vendeurs agressifs du mauvais pied. Cela se traduit par une courte compression et propulse le prix plus haut. La même chose s’est produite dans l’exemple ci-dessus et la paire a grimpé en flèche en février.

Points clés à retenir

Le modèle H&S est considéré comme un modèle d’inversion fiable, mais il y a quelques points importants à garder à l’esprit.

Une encolure inclinée vers le bas ou plate est considérée comme un modèle plus fiable par rapport à une encolure montante. Les traders doivent attendre que le prix baisse et clôture en dessous de la ligne de cou avant d’initier des transactions. Anticiper la configuration pourrait entraîner des pertes, car un modèle baissier raté pourrait entraîner une forte reprise.

Les cibles de modèle ne doivent être utilisées que comme guide car parfois le prix peut dépasser et poursuivre la baisse et à d’autres moments, il peut inverser la direction avant d’atteindre l’objectif cible.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.