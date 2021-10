Ce modèle Pixel 6 est l’achat populaire parmi nos lecteurs

Que souhaitez-vous savoir

La plupart de nos lecteurs sont intéressés par l’achat du Google Pixel 6 Pro. Un tiers de nos réponses au sondage ont voté pour le Pixel 6 standard comme le téléphone qu’ils souhaitent. Certains lecteurs sont indécis, tandis qu’un plus petit pourcentage n’est pas intéressé.

Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont en précommande, et ils semblent se vendre comme des petits pains avec Google déjà épuisé sur de nombreux modèles et mettant les acheteurs sur des listes d’attente. Cependant, il existe encore de nombreux endroits où vous pouvez acheter l’un des nouveaux smartphones, et nous avons demandé si nos lecteurs étaient intéressés par l’achat de l’un ou l’autre modèle.

Bien que les deux téléphones partagent une grande partie des mêmes composants internes, le Pixel 6 Pro a un affichage à taux de rafraîchissement plus élevé, un téléobjectif supplémentaire et plus de RAM. C’est pourquoi il n’est pas surprenant que le Pixel 6 Pro soit l’appareil le plus populaire dans notre dernier sondage, avec plus de 54% déclarant qu’ils l’achèteraient. Le Pixel 6 standard est arrivé avec moins de 30% des votes, avec un pourcentage plus faible encore incertain et un groupe encore plus petit transmettant complètement les nouveaux Pixels.

Beaucoup de nos réponses Facebook ont ​​exprimé leur intérêt à la fois pour le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, mais beaucoup ont également exprimé le souhait d’attendre la publication des avis pour prendre la décision finale. Mais ce n’était pas la seule raison pour laquelle nos lecteurs voulaient attendre :

Une réponse de Twitter explique que même si le Pixel 6 Pro est toujours moins cher que de nombreux autres produits phares haut de gamme, il est toujours trop cher.

6. Le Pro ne fait pas vraiment assez pour justifier les 300 £ supplémentaires pour moi, même si je pense que cela est peut-être plus dû à la grande valeur du 6 ordinaire. Même s’il avait plus d’avantages, je n’aurais toujours pas le Pro car c’est tout simplement plus que ce que je paierais jamais pour un smartphone. – Le Fishkeeper (@The_Rebel_Fish) 20 octobre 2021

Un commentateur, Starfleet Captain, est tenté mais veut attendre pour le moment. « Le Pixel 6 Pro est le premier téléphone Pixel que j’ai réellement voulu et envisagé d’acheter », ont-ils déclaré. « Mais je pense que je vais passer… pour l’instant. Je veux voir ce que Samsung livre en février avant d’appuyer sur la gâchette d’un nouveau téléphone. »

Maintenant que Google mène un véritable combat contre certains des meilleurs téléphones Android, il sera curieux de voir comment les téléphones mesurent jusqu’à 2022 appareils phares, y compris le prochain Galaxy S22.

