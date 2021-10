Ce module complémentaire Raspberry Pi vous permet de contrôler des robots Lego

Raspberry Pi lance un module complémentaire qui vous permettra d’utiliser bon nombre de ses ordinateurs minuscules et peu coûteux pour contrôler certains moteurs et capteurs de robots Lego. L’add-on s’appelle Build HAT (HAT signifie Hardware Attached on Top), et l’insérer sur les broches GPIO d’un Raspberry Pi vous donnera quatre ports que vous pouvez utiliser pour contrôler les composants SPIKE de Lego Education, que le HAT et son logiciel sont spécialement conçus pour. Il se connectera également à la plupart des autres pièces utilisant un connecteur LPF2, y compris les composants du kit d’inventeur de robot Lego Mindstorms.

Il existe également une bibliothèque Python (essentiellement un ensemble de commandes que vous pouvez utiliser pour contrôler le robot) disponible pour accompagner le HAT, qui vous permettra d’écrire un logiciel pour contrôler les pièces du robot que vous avez connectées. La programmation des composants SPIKE de Lego avec Python n’est pas une caractéristique de vente unique de Raspberry Pi – le kit SPIKE est livré avec un hub qui prend en charge la connexion de six appareils (par rapport aux quatre de Build HAT) qui peuvent également stocker et exécuter des programmes Python.

L’ajout d’un Pi à un projet vous donne beaucoup de flexibilité

Cependant, vous obtiendrez plus de flexibilité avec un Raspberry Pi. Vous devez programmer le hub de Lego à l’aide d’un ordinateur ou d’un iPad séparé, tandis que le Build HAT sera connecté à son propre ordinateur sur lequel vous pourrez probablement brancher un clavier, une souris et un moniteur, selon le Raspberry Pi que vous utilisez. Le SPIKE Hub n’a également que des ports LPF2 (bien qu’il en ait six, contre quatre pour le Build HAT), tandis que le Pi a des broches GPIO que vous pouvez utiliser pour connecter d’autres appareils, appareils électroniques et capteurs. Cela vous donne une tonne de flexibilité dans ce que vous pouvez ajouter à vos robots. Le Build HAT vous permettra également de contrôler vos moteurs et capteurs à un niveau inférieur si ce genre de chose est votre confiture.

Raspberry Pis ajoute toujours une esthétique de bricolage amusante à un projet.Image: Raspberry Pi

Raspberry Pi dit que brancher le Build HAT à une alimentation 8V avec une prise cylindrique lui permettra de fournir du jus aux accessoires Lego qui y sont connectés et au Raspberry Pi lui-même. La société vendra une alimentation spécifique de 48 W pour l’accompagner si vous n’en avez pas une qui soit capable.

C’est évidemment un joli produit de niche, mais je suis content qu’il existe. Si votre enfant ou vos étudiants jouent avec les robots SPIKE de Lego mais souhaitent approfondir la programmation et le modding électronique, le Build HAT pourrait être un bon moyen de les aider à le faire avec les moteurs et les capteurs que vous possédez déjà. De plus, Raspberry Pi et Lego semblent correspondre parfaitement l’un à l’autre – les deux marques ont une sorte d’esprit de bricolage et pourraient réaliser des projets intéressants si elles finissent par travailler davantage ensemble.