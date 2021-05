Ce mois-ci est votre dernière chance de télécharger gratuitement sur Google Photos – .

L’une des principales raisons pour lesquelles Google Photos est devenu si omniprésent était son offre imbattable de stockage gratuit illimité pour des photos et des vidéos de haute qualité. Malheureusement, cette course gratuite se termine bientôt, car Google a annoncé l’automne dernier que toutes les nouvelles photos et vidéos téléchargées sur le service à partir du 1er juin 2021 seront comptabilisées dans les 15 Go de stockage gratuits fournis avec chaque compte Google, couvrant Gmail, Drive , et maintenant Photos.

La bonne nouvelle est que la nouvelle règle n’entrera en vigueur qu’au début du mois prochain, donc si vous lisez ceci en mai, vous avez encore le temps de télécharger autant de photos et de vidéos sur Google Photos que vous pouvez en gérer auparavant. la coupure. Si vous avez une collection de milliers de souvenirs importants que vous ne pouviez pas supporter de perdre, le moment est venu de les sauvegarder tous sur Google Photos pendant qu’il est encore libre de le faire, car ils ne seront pas comptabilisés dans votre espace de stockage. .

Il y a quelques mises en garde importantes à mentionner afin que vous ne manquiez pas cette opportunité. Premièrement, le stockage gratuit et illimité pour les photos et les vidéos n’a jamais été appliqué au contenu de «haute qualité». Si vous souhaitez vérifier et vous assurer que votre contenu est stocké dans le bon format, accédez à la page Paramètres de Google Photos et appuyez sur le bouton bascule à côté de “Haute qualité” sous “Taille de téléchargement pour les photos et les vidéos”. Toutes les photos et vidéos “originales” sont déjà prises en compte dans les limites de stockage. Par conséquent, si vous avez besoin de plus d’espace, choisissez “Haute qualité”.

Vous devriez également voir une notification en haut de cette page vous avertissant d’une mise à jour importante de votre stockage. Si vous cliquez sur “En savoir plus”, vous serez redirigé vers cette page, et si vous êtes connecté à votre compte Google, la page vous indiquera la quantité de stockage qu’il vous reste pour les photos et les vidéos après le 1er juin.

Selon Google, une fois le changement entré en vigueur, “plus de 80% d’entre vous devraient toujours être en mesure de stocker environ trois années supplémentaires de souvenirs avec vos 15 Go de stockage gratuits.” Google vous alertera si vous approchez de votre limite de stockage. Lorsque cela se produit, votre seule option sera de payer un forfait Google One pour augmenter votre stockage. Google propose 1,99 $ par mois pour 100 Go, 2,99 $ par mois pour 200 Go et 9,99 $ par mois pour 2 To.

Si vous ne voulez pas payer pour plus de stockage, Google donne à tout le monde l’accès à un nouvel outil gratuit dans l’application Photos à partir de juin qui donnera aux utilisateurs la possibilité de gérer plus facilement toutes les photos et vidéos qu’ils ont sauvegardées. . Cet outil fera apparaître un contenu sombre, flou et volumineux afin que vous puissiez éliminer les photos qui pourraient être mieux supprimées tout en sauvegardant toutes celles que vous souhaitez conserver dans un endroit sûr pour toujours.

