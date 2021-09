Ce moment de Beyoncé a fait comprendre à Doja Cat qu’elle “peut tout faire”

in

Une “Boss Bitch” à laquelle aspirer.

chat doja, l’animatrice des VMA MTV 2021 de dimanche, a révélé en exclusivité sa performance préférée de tous les temps dans l’histoire des remises de prix, et oui, cela implique Beyoncé.

“J’ai l’impression que c’était hier, mais quand j’ai vu Beyoncé, enceinte, faire ‘Love On Top’, genre, que Dieu m’aide”, a plaisanté Doja pendant E! News’ Daily Pop le 7 septembre. 10. “C’est la plus belle chose que j’aie jamais vue. Tu peux tout faire, tu peux vraiment tout faire, et j’ai l’impression que Beyoncé a créé cette voie.”

Alors que Doja reprendra la cérémonie de remise des prix le dimanche 7 septembre. Le 12 décembre, elle a également révélé qu’elle ne craignait pas d’être comparée aux autres musiciens présents. “Les gens doivent pouvoir vous connecter à quelqu’un et cela arrive avec toutes les grandes stars du monde”, a expliqué Doja. “Tu dois l’accepter, c’est comme ça.”

Et, pour tous les fans de Doja qui ont “besoin de savoir” sur sa vie amoureuse, la chanteuse reste silencieuse sur le fait qu’elle ait ou non un autre significatif en ce moment.