Ce moniteur 144Hz est polyvalent: il dispose d’un écran panoramique incurvé, parfait pour travailler et jouer | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous avez besoin d’un moniteur à la maison que vous pouvez utiliser pour jouer et aussi pour travailler, il existe un modèle Samsung qui a pratiquement tout, y compris une réduction de prix substantielle.

Depuis le début de la pandémie, les investissements dans les accessoires pour la maison ont explosé, en particulier dans la section divertissement et jeux, mais non seulement il y en a, mais aussi tout ce qui a à voir avec le télétravail.

Si vous faites partie de ceux qui passent beaucoup de temps à la maison devant l’ordinateur, à la fois à jouer et à travailler, vous pouvez être disposé à acheter un nouveau moniteur. Si oui, bonne nouvelle: Le Samsung Odyssey G5 est en vente chez Media Markt, un magasin qui l’a laissé à seulement 259 euros.

Ce modèle de 27 pouces est parfait pour presque tout, et avec sa résolution Full HD, il possède plusieurs détails tels qu’un panneau incurvé avec rafraîchissement 144 Hz, quelque chose qui donne un saut qualitatif important à vos sessions de jeu.

Avec un écran de 27 “et une résolution WQHD, ce moniteur est idéal pour le jeu. Son taux de rafraîchissement atteint 144 Hz et il dispose également de FreeSync, entre autres détails de très haut niveau.

Media Markt propose la livraison gratuite depuis l’Espagne et partout dans le pays, à l’exception des îles Canaries. Sinon, vous pouvez toujours effectuer l’achat en ligne et récupérer simplement votre commande dans certains de leurs magasins, sans files d’attente et sans attente.

Pour l’instant, Amazon n’a pas de stock de ce moniteur Samsung disponible, c’est donc de loin le meilleur prix.

Écran incurvé et HDR

En plus du taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce Samsung Odyssey G5 a un temps de réponse de 1 ms, bien que ce qui le différencie évidemment, c’est son format panoramique et son écran incurvé.

Les deux choses vous permettent de voir plus d’informations en un coup d’œil, sans avoir à vous retourner, et c’est ergonomique si vous passez de nombreuses heures par jour devant l’écran.

Si vous aimez les jeux vidéo, c’est le moment idéal pour découvrir les classiques du PC. Nous avons plus de 2500 jeux MS-DOS gratuits auxquels nous pouvons jouer dans le navigateur, sans avoir à installer quoi que ce soit.

Bien sûr, il existe d’autres moniteurs de premier ordre avec lesquels jouer, à la fois sur PC et sur consoles, bien qu’en termes de rapport qualité-prix, celui de Samsung présente très peu d’inconvénients.

Bien que lors de la lecture sur une console, il soit plus ou moins courant de le faire sur un téléviseur 4K, ces moniteurs ont tendance à aller plus loin en termes de taux de rafraîchissement et de qualité HDR, entre autres, bien que leur taille soit évidemment un peu plus petite.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.