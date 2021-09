Ce moniteur d’oxygène mesure la qualité du sommeil, réduit les ronflements et vous indique si vous souffrez d’apnée, avec une remise de 37% sur Amazon | La vie

in

Si vous vous réveillez fatigué, ne vous endormez pas ou si l’on vous dit que vous ronflez beaucoup, il est temps de prendre un remède avec un moniteur de sommeil pour mesurer l’oxygène dans le sang, la fréquence cardiaque et l’apparition d’apnée.

De nombreux bracelets et montres intelligents surveillent le sommeil, mais lorsque vous savez que vous avez un problème ou que vous voulez le savoir avec certitude, il est préférable d’utiliser un appareil spécialisé, comme celui-ci. Moniteur de sommeil ou oxymètre de pouls ViATOM SleepO2.

Saisir Moniteur de sommeil SleepO2 avec une remise de 37%, il descend à seulement 107,09 euros sur Amazon, avec la livraison gratuite en une journée. Vous économisez pas moins de 62 euros.

Il s’agit de un oxymètre de pouls qui mesure l’oxygène dans le sang et la fréquence cardiaque, détecter l’apparition de l’apnée et, plus important encore, vous avertir lorsqu’elle survient, afin que vous changiez de posture.

Moniteur d’oxygène et d’apnée SleepO2 pour seulement 107,09 euros sur Amazon

Contrairement à d’autres appareils similaires, qui couvrent l’index ou le pouce et empêchent l’utilisation de ce doigt, ce moniteur de sommeil s’adapte comme un anneau, sans affecter la mobilité.

Comme nous l’avons commenté, mesure la fréquence cardiaque et l’oxygène dans le sang, Pendant le rêve. Vous pouvez afficher les données à tout moment sur l’écran intégré. Si les deux valeurs tombent en dessous de certains paramètres personnalisables, l’appareil vibre pour vous alerter.

La raison en est que lorsque l’oxygène dans votre sang descend en dessous d’un certain pourcentage, c’est parce que vous ne respirez pas bien, indiquant peut-être que vous souffrez d’apnée ou que vous dormez dans une mauvaise posture.

La vibration vous fait vous réveiller légèrement, sans vous réveiller, et change instinctivement de position, soulager l’apnée et réduire le ronflement.

Toutes les données collectées sont envoyées à une application pour iOS ou Android qui analyser la qualité du sommeil, et vous indique s’il a détecté une apnée ou d’autres problèmes. Un fait important est que est compatible avec une machine CPAP, si vous l’utilisez pour respirer.

Mais comme cela arrive chaque fois qu’une anomalie est détectée avec un appareil portable, il est nécessaire de la consulter avec un médecin avant de supposer qu’elle est vraie.

Il fonctionne avec une batterie rechargeable, et a une autonomie de 16 heures.

