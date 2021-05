Ce moniteur Samsung IPS 4K en vente est exactement ce dont vous avez besoin pour jouer et travailler | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Utilisez-vous votre PC pour travailler et jouer? Si la réponse est oui, ce moniteur Samsung est parfait pour vous. Il a 28 pouces, c’est IPS et 4K, et il est en vente pour 279 euros.

La pandémie a fait du télétravail une pratique courante et, aujourd’hui, de nombreuses personnes continuent de travailler à domicile totalement ou partiellement. Cela a contraint de nombreux utilisateurs à s’équiper de nouveaux ordinateurs, périphériques et accessoires pour s’adapter à la nouvelle situation.

Si tel est votre cas et que vous avez besoin d’acheter un moniteur pour votre PC, faites attention car cette offre vous intéresse. MediaMarkt a abaissé ce moniteur Samsung qui est non seulement parfait pour travailler à domicile, mais aussi pour jouer à des jeux. De cette façon, vous faites d’une pierre deux coups pour seulement 279 euros.

Plus précisément, le modèle abaissé est le Samsung LU28R550UQRXEN, un moniteur qui réunit des qualités très intéressantes et que vous pouvez désormais acheter avec une remise de 15%. Son prix habituel est de 329 euros, mais grâce à cette promotion vous économisez 50 euros sur votre achat.

Moniteur IPS de 28 pouces avec une résolution 4K UHD de 3840 x 2160 pixels. Il dispose d’un temps de réponse de 4 ms et d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz et est livré avec la technologie AMD FreeSync. Il est idéal pour le travail et les loisirs.

Nous nous tenons devant Un écran IPS d’une taille de 28 pouces et d’une résolution UHD 4K de 3840 x 2160 pixels. Il prend en charge le HDR pour fournir une plage dynamique de noir et blanc brillant, reproduisant des images de qualité, claires et détaillées.

Ce moniteur Samsung a un temps de réponse de 4 ms et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il dispose d’un mode de jeu qui optimise l’écran instantanément, en ajustant le contraste afin que vous puissiez voir tous les détails, même dans les zones les plus sombres.

En outre, livré avec AMD FreeSync, une technologie qui élimine le scintillement, l’écrêtage et les interruptions de l’écran, même à des images par seconde inférieures et avec une faible latence.

Cet écran Samsung offre un large angle de vision de 178 ° pour une visualisation pratique à partir de différents points. Et pour que vous soyez plus un produit et que vous puissiez jouer à de longs jeux confortablement, l’écran réduit l’émission de lumière bleue à prévenir la fatigue visuelle et l’insomnie.

Tous ces ingrédients font du Samsung LU28R550UQRXEN un moniteur parfait pour la productivité, les jeux et le divertissement. MediaMarkt vous enverra la commande entièrement gratuitement dans un délai de 2 à 5 jours ouvrables. De plus, si vous préférez, vous pouvez le récupérer dans votre magasin le plus proche.

