« Ce morceau de costume conn… »

Mardi dernier, la présentation de ce qui sera le 5 mars un combat historique entre Chino Maidana et le youtubeur uruguayen Yao Cabrera, dans le premier de ces concours entre athlètes et célébrités à la mode dans le monde entier organisé par un argentin et surtout il l’a en tant que protagoniste dans le ring.

Il y avait un spectacle de musique, une conférence de presse, des invités de luxe comme Wanda Nara et le conflit ne manquait pas. Lorsqu’ils ont quitté les micros, L-Gante, l’un de ceux qui étaient allés participer à l’événement, Il a tenu bon avec Christian Manzanelli, l’attaché de presse du combat et également le représentant de Yao Cabrera.

Pourquoi L-Ghent était-il en colère ?

Apparemment, ce qui a déclenché la fureur du chanteur, c’est une question acide du manager en pleine conférence, que devant les micros le chanteur a plutôt bien piloté. Mais cela l’a ensuite fait exploser de colère.

Manzanelli l’empressa en disant : « Si vous êtes si local, pourquoi ne feriez-vous pas une collaboration avec La Chabona ? (La Chabona est un autre artiste du genre Cumbiero représenté par Manzanelli lui-même). A quoi L-Gante -avec un style politiquement correct- a répondu : « Oui, je suis du quartier. L’opportunité, oui. Peut-être que je la lui donne tout autant parce que je suis cool. » Cependant, par la suite, ils ont dû intervenir auprès du chanteur pour qu’ils ne finissent pas par aller aux mains.

Selon Manzanelli lui-même plus tard dans un dialogue avec TN, L-Gante l’a fait en portant un verre de verre brisé pour le clouer : « Il a cassé un verre et il a voulu me le clouer. J’ai déjà envoyé la vidéo à Fernando Burlando et je vais porter plainte. Il l’a fait devant tout le monde. Il y avait 200 personnes et il y a tout le tournage. Il était drogué et ils ne pouvaient pas le contrôler «

La sortie de L-Gand

Déjà plus calme et chez lui, le chanteur a décidé d’enregistrer quatre histoires en mode selfie pour raconter sa version de ce qui s’est passé, qui a naturellement eu une signification énorme. « Ami, ils m’ont invité et il n’y avait pas de place, j’étais juste cool, hein. Et quand il m’a secouru à la conférence, ils parlaient de moi en direct et j’applaudis comme un logi. Et je ne savais même pas qu’ils parlaient de moi », a expliqué celui qui est né chez le général Rodríguez dans le premier de ses discours, et a poursuivi : « Les choses sont discutées en privé, et en plus de cela, ils ont d’abord mis la condition ‘L-Gand, si vous êtes du quartier pourquoi ne faites-vous pas une telle chose?’ main comme l’autre est tombée) « .

Puis, réchauffé et visiblement plus en colère, il visa directement Mansanelli, mais sans le nommer : « Alors ce morceau de costume concheto donne tellement à vouloir rabaisser un garçon de 21 ans en direct dans une conférence pleine de boxeurs et de sécurité, alors vous savez comment le chinchulín a rétréci lorsque nous avons fait face. »

Enfin, pour terminer la séquence, il a précisé qu’il n’est plus en colère mais qu’il essayait simplement de donner sa version des événements : « Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en colère, rien. Je vais juste commenter et expliquer comment c’était et ce que je veux commenter et expliquer hein. Et il n’est pas armé du tout, c’était à cause de ça, pour ne pas les avoir laissés en armer un seul avec moi « .

