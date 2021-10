Ce morceau de tissu d’Apple coûte près de Rs 2 000. Attends quoi?

La société affirme que le chiffon peut nettoyer en toute sécurité l’écran de n’importe quel produit Apple.

Chaque fois que nous ramenons à la maison un nouvel appareil électronique, en particulier en Inde, les plus pointilleux parcourent particulièrement la maison à la recherche de ce morceau de tissu parfait qui peut être utilisé pour garder le nouveau jouet parfaitement propre et tout neuf.

Eh bien, ne vous inquiétez plus. Parce qu’Apple a introduit un tissu à 19 $ (Rs 1 900 en Inde) qui peut faire exactement cela.

Lors de l’événement Apple Unleashed de lundi, au cours duquel la société basée à Cupertino a présenté les nouveaux puces MacBook Pro, M1 Pro, Max et les AirPod de troisième génération, elle a également ajouté silencieusement le tissu, composé de matériaux non abrasifs non spécifiés, sur son site en ligne. magasin qui peut être acheté séparément.

Mis à part le logo Apple en relief, on ne sait toujours pas en quoi le chiffon est différent d’un chiffon en microfibre typique qui se vend à une fraction du prix sur les marchés locaux. Apple a publié une page produit détaillée avec des appareils compatibles pour le même. La doublure argentée est que le chiffon peut coûter près de 2 000 roupies, mais vous pouvez l’utiliser pour essuyer tous les appareils Apple, des iPhones au nouvel écran Mac Pro. La société affirme que le chiffon peut nettoyer en toute sécurité l’écran de n’importe quel produit Apple.

Lire aussi | Tout ce que vous devez savoir sur les ordinateurs portables MacBook Pro 2021 d’Apple 14 et 16 pouces qui changent la donne

La société de 3 000 milliards de dollars, la plus élevée au monde en termes de capitalisation boursière, a été la première entreprise à retirer la prise casque, ce qui a donné un coup de pouce aux AirPod sans fil. C’est également la même entreprise qui vend un pack de quatre roues pour le Mac Pro pour ceux qui ont l’habitude de changer fréquemment de poste de travail. Le pack à quatre roues en option coûtera un énorme Rs 69 900. Le chiffon de polissage ne fait qu’ajouter à la liste des choses que vous achetez si vous êtes un fan de longue date, peut-être ? Pour tout le monde, eh bien, cela peut être quelque chose à rire.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.