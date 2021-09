Ce musicien iranien risque la prison pour avoir sorti un nouvel album

Crédit photo : Mehdi Rajabian

Le musicien iranien Mehdi Rajabian dit qu’il risque la prison pour avoir sorti un nouvel album.

Rajabian a déjà passé deux ans en prison pour avoir diffusé de la musique que les autorités iraniennes jugent subversive. “Je ne reculerai pas et je ne me censurerai pas”, a déclaré Rajabian à BBC News.

Il a travaillé sous couverture depuis son sous-sol pour créer un nouvel album. Il l’appelle Coup of the Gods, et il présente le travail d’un orchestre brésilien avec le travail de musiciens de Turquie, de Russie, d’Inde, d’Argentine et de deux chanteuses américaines – Lizzy O’Very et Aubrey Johnson. Les chanteuses sont interdites en Iran, alors Rajabian fait une déclaration politique avec l’album.

Il a été arrêté l’année dernière après avoir annoncé l’album et son intention de travailler avec des chanteuses. Un juge iranien lui a dit qu’il “encourageait la prostitution” en travaillant avec des femmes. Rajabian dit qu’il craint d’être réaccusé par le gouvernement iranien maintenant que son travail sur l’album est terminé.

«Cela ne peut vraiment pas être prédit. Mais je ne reculerai pas. Il est très ridicule qu’à notre époque, nous parlions d’interdire la musique », a déclaré Rajabian à la BBC. Son calvaire a commencé en 2013 lorsque les gardiens de la révolution islamique ont fait une descente dans son bureau et fermé son studio d’enregistrement.

Il dirigeait un studio qui défendait les musiciennes. L’IRG l’a accusé de diffuser de la musique underground avec des messages jugés offensants envers les autorités iraniennes ou la religion du pays. Rajabian a passé 90 jours à l’isolement avant d’être libéré sous caution.

En 2015, il a de nouveau été arrêté, où il a entamé une grève de la faim. L’expérience a inspiré le morceau d’ouverture de son nouvel album. Cela lui a également laissé des articulations enflées, ce qui signifie qu’il ne peut plus faire de musique lui-même. Il marque ses chansons et les envoie jouer à des musiciens du monde entier. Ils renvoient leurs pièces et Rajabian les assemble.

« Je cherchais une nouvelle couleur sonore. Une musique qui n’a pas de lieu, ni à l’est ni à l’ouest », dit Rajabian à propos de l’orchestre brésilien. “J’ai même essayé d’enlever leur accent occidental.”

L’album a été mixé et masterisé par le producteur américain Harvey Mason Jr. “Quand j’ai parlé à Mehdi pour la première fois, j’étais intéressé, puis quand j’ai entendu son histoire, j’étais intrigué”, a déclaré Mason à BBC News à propos de sa collaboration avec Mehdi. “Enfin, quand j’ai entendu la musique, j’ai été époustouflé.” L’album fera ses débuts ce vendredi, quelques semaines seulement après l’interdiction totale de la musique par l’Afghanistan voisin.