Ce mystérieux appareil de Google pourrait être un nouveau Chromecast | La technologie

Google prépare l’annonce d’un appareil que vous êtes susceptible d’avoir envie d’acheter ce Noël.

Google est prêt à présenter de nouveaux appareils avant la fin de l’année, et bien que de nouveaux téléphones mobiles soient déjà dans la chambre, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, il semble que pour la campagne de Noël nous pourrions avoir une nouvelle version du Chromecast, une version 2021 qui pourrait être sur le point d’être annoncée.

Un nouvel appareil Google vient d’être découvert qui a passé la certification par la FCC avec la description de “dispositif de transmission sans fil” avec le numéro de modèle GJQ9T, et le fait que cette certification soit passée laisse présager une annonce imminente.

C’est spéculer qu’il s’agit d’un nouveau Chromecast, et est-ce que le Chromecast de l’année dernière avec Google TV est passé par la FCC en août, bien qu’à cette occasion, il ait été décrit comme un “dispositif de transmission multimédia interactif” et non comme un “dispositif de transmission sans fil” comme l’actuel. .

Le fait que de nouveaux appareils Nest aient été dévoilés semble exclure ces types d’appareils dans le cadre d’une nouvelle annonce, donc soit Google crée quelque chose d’entièrement nouveau, soit nous pourrions avoir une nouvelle version du Chromecast plus tard cette année.

L’appareil est susceptible de se présenter lors de l’événement Fabriqué par Google qui est destiné à se tenir virtuellement au mois d’octobre, avec ce qui pourrait être un dispositif qui serait lancé fin octobre ou novembre à l’approche de la période de Noël.

Depuis son lancement, le Chromecast avec Google TV Cela a été un grand succès, l’un des cadeaux préférés des amateurs de divertissement interactif, et ce type d’appareil a généralement une nouvelle version tous les ans ou tous les deux ans, il n’est donc pas exclu que Google veuille le relancer sous certaines caractéristiques. exclusif qui peut justifier une version 2021.