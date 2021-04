Ce navigateur à 30 $ par mois veut résoudre le pire problème de Chrome – .

Chrome est le navigateur le plus populaire au monde car il est conçu par l’un des plus grands développeurs de logiciels au monde: Google. C’est également la raison pour laquelle l’utilisation de Chrome est gratuite. La majorité des produits Google sont disponibles gratuitement car les utilisateurs paient effectivement pour accéder à leurs données. Google collecte des informations pour vendre des publicités ciblées, et ces publicités paient pour des choses comme Chrome.

Mais Chrome n’est guère parfait. Google ajoute peut-être régulièrement de nouvelles fonctionnalités précieuses au navigateur, mais il apporte également des modifications controversées, comme la nouvelle technologie FLoC pour suivre les utilisateurs maintenant que les cookies tiers disparaissent. Et bien que ce soit le genre de problème que les utilisateurs peuvent résoudre, il reste un énorme problème de Chrome sur lequel les utilisateurs n’ont pas leur mot à dire. Chrome peut être une énorme source de ressources, ce qui est incroyablement ennuyeux sur les ordinateurs portables. Chrome consomme de l’énergie de la batterie car il utilise plus de ressources, et c’est souvent l’application qui allumera les ventilateurs de votre ordinateur portable pour refroidir l’appareil.

Il existe un moyen de résoudre tout cela si vous êtes prêt à payer 30 $ par mois pour une expérience de navigation Web plus rapide, toujours basée sur Chrome, mais qui ne consommera pas votre batterie comme le fait Chrome: le navigateur Mighty.

Mighty est une startup qui a eu une idée qui semblera familière à tout joueur ayant essayé le cloud gaming. Le navigateur est placé dans une machine virtuelle sur les serveurs de Mighty, qui sont connectés à une connexion Internet de 1 Gbps. Les sites Web se chargent rapidement, les invites de cookies ne sont jamais affichées et les données sont renvoyées à l’utilisateur.

La fonctionnalité sonne bien en théorie. L’ordinateur portable utilisera moins de ressources pour rendre les pages, ce qui prolongera la durée de vie de la batterie. De plus, la session Web reste active à tout moment, même si votre ordinateur perd de l’alimentation ou s’éteint. Les informations se trouvent dans le cloud et tout est protégé par un cryptage puissant. La société affirme qu’elle ne collecte aucune donnée utilisateur et que personne n’aura accès à votre historique de navigation ou à votre session de navigation.

Mighty ne collecte que les frappes de votre ordinateur afin que vous puissiez contrôler le navigateur. Ils sont envoyés sur Internet via une connexion cryptée. Vous trouverez plus d’informations sur la sécurité Mighty.

Mighty est toujours basé sur le moteur Chromium, ce qui signifie que vous pourrez toujours utiliser les extensions auxquelles vous êtes habitué dans Chrome. En d’autres termes, Mighty vous offrira une expérience de streaming Chrome qui pourrait offrir une expérience Internet beaucoup plus rapide même si votre connexion à la maison n’est pas très bonne. C’est parce que tout sera déjà chargé sur votre PC virtuel sur les serveurs de Mighty.

Cela dit, il y a quelques mises en garde évidentes – d’abord, le prix. Payer 30 $ par mois pour un navigateur Internet plus rapide ne traite que les symptômes, pas la maladie sous-jacente. Si votre connexion Internet est lente, les frais mensuels pourraient servir à un meilleur plan de données s’il en existe un. De plus, payer 30 $ par mois pour accélérer un navigateur Internet sur un ordinateur plus ancien et plus lent n’a pas de sens. Vous pourriez envisager d’investir dans des ordinateurs portables plus récents capables de mieux gérer Chrome.

Sans oublier que vous devrez faire confiance à Mighty avec vos données. Mighty fait un excellent cas de ses pratiques de sécurité, mais l’entreprise est une startup. Faire confiance à Google pour gérer la sécurité de Chrome semble être le choix le plus sûr.

Enfin, il existe également une solution évidente pour résoudre les problèmes de performances de Chrome et atténuer les problèmes de confidentialité. Vous pouvez abandonner Chrome pour un autre navigateur, y compris d’autres navigateurs Chromium qui s’exécutent sur votre ordinateur, gratuitement. Microsoft Edge et Brave en sont deux exemples. Safari sur Mac est un autre navigateur à essayer, bien qu’il ne soit pas basé sur la technologie de Google. Les Chromium fonctionneront toujours avec les extensions Chrome, et certaines d’entre elles incluront des protections avancées, comme la technologie anti-FLoC.

Si vous voulez essayer Mighty, c’est ici que vous pouvez commencer.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.