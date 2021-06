Ce navigateur Web est plus rapide que Chrome et vous n’en avez probablement jamais entendu parler | La technologie

in

Un concurrent inconnu dans la course au navigateur le plus rapide a pris les devants en dépassant Chrome. Mais le plus sûr, c’est que cela ne ressemble à rien pour vous.

Actuellement, le choix d’un navigateur n’est pas une tâche compliquée, ils fonctionnent tous de la même manière et leurs performances sont même à plusieurs niveaux. Ce qui fait la différence, c’est la vitesse des recherches et bien que Google Chrome se vante d’être le plus rapide, il a depuis longtemps cessé de l’être..

Le titre du plus rapide est détenu par Flow, même si vous n’en avez probablement pas entendu parler. Contrairement à Chrome, Edge, Firefox et Vivaldi ; Le flux n’est pas basé sur le chrome Et, par conséquent, son développement s’est concentré sur le fait de pouvoir tirer pleinement parti de la puissance de traitement des graphiques et des processeurs des appareils dans lesquels il est installé.

Et, la clé réside dans la puissance des équipements car Flow n’est pas vraiment destiné à rivaliser en face à face avec des navigateurs tels que Chrome, Edge, Firefox ou Vivaldi sur des équipements tels que les ordinateurs de bureau ou les téléphones portables. Ce navigateur a été conçu pour fonctionner sur des appareils plus modestes comme le Raspberry Pi.

Dans un ordinateur comme le Raspberry Pi, il est vital de disposer d’un navigateur capable d’exploiter tout le potentiel du processeur et du GPU.. Mais l’optimisation et le développement spécifique entrent également en ligne de compte. Les navigateurs traditionnels sont conçus pour les ordinateurs tels que les ordinateurs de bureau, les mobiles Android ou iOS et rien d’autre.

Mais Flow a été développé en pensant au Raspberry Pi dès le départ et cela fait toute la différence dans la fonctionnalité globale. Bien sûr, ils ont aussi une version pour ordinateurs et que les utilisateurs peuvent installer complètement gratuitement sur leurs ordinateurs. Cette version est destinée à montrer le potentiel de Flow dans les différentes équipes.

En bref, Flow est un navigateur beaucoup plus rapide que Chrome ou Firefox ; mais son développement se concentre sur être un moteur de recherche rapide qui fonctionne sur des équipements plus modestes comme le Raspberry Pi. Les développeurs sont convaincus qu’ils pourront bientôt l’adapter et le faire fonctionner sur des appareils intelligents comme l’Amazon Echo.