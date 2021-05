“Ce ne sera pas facile, il y a trois équipes dans un dixième”

07/05/2021 à 19:20 CEST

Carlos Sainz a fait ses débuts avec quelques doutes dans le Grand Prix d’Espagne de Formule 1. Le pilote madrilène a bien démarré dans la séance du matin, se classant sixième à une demi-seconde du plus rapide (Bottas), bien qu’avec la gomme moyenne. Mais dans l’après-midi, Sainz a souffert du bilan de la SF21 et a terminé huitième, trois dixièmes derrière son coéquipier Charles Leclerc.

“Ce fut une journée motivante pour nous. Depuis le FP1, nous avons eu beaucoup d’adhérence qui nous ont aidés à trouver notre équilibre plus rapidement, à bien régler l’arrière. Charles et moi sommes heureux, même si j’ai perdu un peu d’équilibre en FP2 et moi. a souffert un peu plus que lui, surtout dans le troisième secteur, où il a signé le meilleur temps de tous. C’est bon signe, même s’il n’y a pas beaucoup de lignes droites dans ce secteur. J’espère que nous pourrons continuer à travailler et avoir un bon classement demain. “, a résumé CarlosVoir Alonso et Ocon’s Alpine dans le top 5 et AlphaTauri devant, Sainz a souligné que “nous sommes vendredi et nous testons beaucoup de choses, certaines pièces. Nous continuons à enquêter sur la voiture, la fenêtre de réglage, et nous devrions encore converger un peu plus. Mais oui, tout est serré là-bas, c’est les deux Alpines et les deux AlphaTauri qu’ils se sont faufilés là-bas après que je n’ai pas fait mon meilleur tour, et les deux Red Bull devraient également être en tête, même si ce n’était pas pour une raison quelconque aujourd’hui. Ce ne sera pas facile car nous avons trois ou quatre équipes dans le même dixième. “Concernant l’absence de public dans les tribunes du Circuit, Sainz Il a dit que “même s’il n’y a que 1000 spectateurs dans les gradins, je vais tout donner. Quelque chose est quelque chose. 1000 fans, ce n’est pas un grand nombre, mais mieux que rien. Même ainsi, je vais courir comme si les tribunes étaient pleines C’est sûr. C’est une méthode et une façon de travailler qui m’ont toujours aidé ici et qui m’ont permis d’obtenir de bons résultats. Je concourrai autant que possible dimanche pour obtenir un bon résultat dans ma course à domicile et faites un bon spectacle. “,