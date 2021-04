“ Ce ne sont pas de mauvaises personnes et ont appris leur leçon ”

Jurgen Klopp a donné son soutien à John W Henry après que le propriétaire de Liverpool ait irrité les supporters sur son intention de rejoindre la Super League européenne.

Les Reds étaient l’un des six clubs de Premier League qui se sont initialement engagés à former une compétition séparatiste pour rivaliser avec la Ligue des champions la semaine dernière.

Les fans de Liverpool ont fait rage avec John W Henry et co

Mais après une énorme réaction aux plans controversés, les six équipes se sont retirées de la compétition à peine 48 heures plus tard.

Les retombées de l’échappée ratée ont été énormes, les partisans de Liverpool parmi les groupes de fans exigeant que les propriétaires vendent et quittent leurs clubs bien-aimés pour leur “ trahison ”.

Des manifestations de fans ont entouré la préparation de leur match nul en milieu de semaine avec Leeds United, les bannières anti-Fenway Sports Group restant liées à l’extérieur d’Anfield pendant des jours après la publication de la nouvelle de la Super League.

Mais Klopp, qui a toujours été contre l’idée d’introduire une Super League européenne, a soutenu Henry et la hiérarchie de Liverpool, insistant sur le fait qu’ils ne sont “ pas de mauvaises personnes ” et que leur relation ne sera pas affectée par le drame.

“Nos propriétaires ne sont pas parfaits, comme je ne suis pas parfait, mais ce ne sont pas de mauvaises personnes”, a déclaré Klopp vendredi, avant le match de samedi contre Newcastle en Premier League – EN DIRECT sur talkSPORT.

«Ils ont appris leur leçon, j’en suis sûr. Mon seul espoir est que nos relations avec les fans soient plus fortes après tout cela.

«Il n’y avait pas d’excuses personnelles de la part de John W Henry, mais ce n’était pas nécessaire à mon avis parce que j’étais mentionné dans les excuses, et l’équipe également, donc c’était assez personnel pour moi.

Klopp insiste sur le fait que Henry et ses coéquipiers ne sont “ pas de mauvaises personnes ”

Le manager des Reds a poursuivi: «Je connais les propriétaires depuis six ans, je sais qu’il y a des moments où ils n’ont pas pris les bonnes décisions, celle-ci bien sûr, mais ça ne change pas trop les choses. Je connais les gens avec qui je travaille.

«C’est tout à fait normal après cela que les gens réfléchissent à la façon de continuer, mais cela prend plus de temps, vous ne pouvez pas régler le problème en une semaine.

«En tant qu’équipe, nous devons nous concentrer sur les choses pour lesquelles nous sommes réellement ici: jouer au football.»

Bien que Klopp soit soulagé que la Super League n’aille pas de l’avant, il n’est pas non plus partisan des plans alternatifs visant à secouer la Ligue des champions, après leur approbation officielle par l’UEFA cette semaine.

«La chose la plus positive [about the ESL] n’est-ce pas arrivé, mais ce que j’ai entendu, c’est que ce n’est pas encore fini – je ne veux pas dire que la Super League pourrait encore se produire, mais il y a des discussions sur d’autres choses », a-t-il déclaré.

«Vous ne pouvez pas simplement introduire de nouvelles compétitions. Oui, la Super League est hors de la table. Bien. Très bon. Mais la nouvelle Ligue des champions… «Oh super, faisons juste ça».

“L’UEFA me l’a montré, ils m’ont appelé et ont donné une heure toute l’idée et j’ai dit” Je n’aime pas ça parce qu’il y a 10 matchs au lieu de six “.

“Je n’ai aucune idée de l’endroit où nous les placerons.”

Martin Keown critique les réformes de la Ligue des champions et déclare que les joueurs participant devraient être consultés dans de telles décisions

Klopp s’est constamment plaint du nombre de matchs que les joueurs sont invités à jouer et il pense qu’une Ligue des champions à 36 équipes à partir de 2024 aura des répercussions ailleurs.

“Peut-être que l’UEFA demandera l’annulation d’une compétition de coupe en Angleterre ou qu’elle compte 18 équipes dans une ligue”, a-t-il ajouté.

«Si vous dites cela à la Premier League, alors ils disent:” Pas question “.

«Je sais que les supporters pensent:” Jouez plus de matchs, ils sont payés beaucoup d’argent “, mais nous sommes déjà à la limite.

«Croyez-moi, quand tous les entraîneurs pensent la même chose, il doit y avoir quelque chose qui pourrait être un peu trop.

“Mais l’UEFA ne nous a pas demandé, la Super League ne nous a pas demandé – juste,” jouer plus de matchs “. La structure pour le moment, ce n’est tout simplement pas possible.

“Vous ne pouvez pas avoir 20 équipes dans une ligue, deux compétitions de coupe, 10 matchs internationaux avant Noël – ce n’est pas possible.”