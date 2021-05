Ce ne sont pas des applications, mais des jabs qui sauveront les gens: Rahul Gandhi se porte garant de la vaccination de la population rurale

Rahul Gandhi a déclaré que la couronne infecte même ceux qui ne disposent pas de l’accès Internet.

Le Congrès a attaqué sans relâche le gouvernement Narendra Modi au cours de la crise déchaînée du COVID-19. Aujourd’hui, les principaux dirigeants du Congrès, dont Rahul Gandhi et Sonia Gandhi, ont critiqué le gouvernement Modi pour la crise du COVID. Frappant au Centre, Rahul Gandhi a déclaré que la corona infectait même ceux qui ne disposent pas de la connexion Internet. Il a dit que ce ne sont pas les applications mais les jabs qui sauveront la population rurale. «Message du Congrès au gouvernement Modi dépendant de l’application: Malheureusement, Corona infecte même ceux qui ne disposent pas d’une connexion Internet – c’est-à-dire plus de la moitié de la population du pays! Des applications comme Aarogya Setu et NoWin ne sauveront pas, mais deux injections de vaccins le feront », a déclaré Rahul Gandhi.

ऐप-निर्भर मोदी सरकार के नाम संदेश: दुर्भाग्य से कोरोना उन्हें भी हो रहा है जिनके पास इंटर्नेट सुविधा नहीं है- यानि देश की आधी से ज़्यादा आबादी! नहीं बचाएँगे ‘अयोग्य सेतु व NoWin’ जैसे ऐप बल्कि वैक्सीन के दो जैब। – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 10 mai 2021

Dans un autre tweet, Rahul Gandhi a critiqué le Centre pour la question de l’aide étrangère. «Les coups de cœur répétés du gouvernement indien à la réception de l’aide étrangère sont pathétiques. Si le gouvernement indien avait fait son travail, il n’en serait pas arrivé là », a déclaré Rahul Gandhi.

La présidente intérimaire du Congrès, Sonia Gandhi, a également critiqué le gouvernement Modi en l’accusant d’abdiquer la responsabilité de la vaccination. Elle a dit qu’il aurait été financièrement plus équitable pour le Centre de fournir des vaccins gratuits à tous. Elle a également déclaré que les échecs de gouvernance sont devenus encore plus graves, car les avis scientifiques ont été délibérément ignorés. Elle a ajouté que le pays payait un prix horrible pour la négligence du gouvernement Modi à l’égard de la pandémie.

Le dirigeant principal du Congrès, KC Venugopal, a déclaré aujourd’hui que la deuxième vague de COVID-19 n’était en rien une grande calamité et une conséquence directe de l’insensibilité et de l’incompétence du gouvernement Modi. Venugopal a déclaré que la situation actuelle est le résultat direct du mépris délibéré du gouvernement à l’égard des avis scientifiques et de sa déclaration prématurée de victoire sur la pandémie.

Il a déclaré que la réticence du gouvernement et son incapacité à planifier malgré les avertissements émis non seulement par les experts de la santé publique mais aussi par le comité permanent du parlement concerné ont conduit à la situation actuelle.

