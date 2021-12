Ce ne sont pas des enfants heureux, ce sont des enfants frustrés et sans illusion

12/03/2021

Le à 14:28 CET

L’éducation est tout

Enfants ouvrant et ouvrant les paquets sans s’arrêter ou s’arrêter pour bien regarder ce qu’il y avait à l’intérieur, des montagnes de paquets entourant le sapin de Noël et rendant impossible de traverser la pièce, des enfants qui dans le journal télévisé racontent que les Rois Mages leur ont apporté les deux choses qu’ils ont demandé et 10 jouets de plus qu’ils n’avaient pas demandés…

Passons-nous ? C’est ça mauvais pour l’éducation de nos enfants? Nous nous sommes tournés vers des experts en éducation pour répondre à la question de la enfants hyper doués.

Enfants avec « gêne ludique & rdquor ;

Maria Soto, par Educa Bonito con Discipina Positiva, rappelle que « ceux de notre génération ont grandi en attendant la Douzième Nuit comme quelque chose de magique, comme un matin unique où tout peut arriver & rdquor; Et même en vieillissant, « même s’il vous a fallu l’admettre, vous avez continué à vous exciter, même si les énormes colis avaient été transformés en sous-vêtements et en pyjamas, la magie était là ». Cependant, de nos jours, la Douzième Nuit n’est plus aussi exclusive en raison de l’importation du Père Noël ou des anniversaires dans les terrains de balle « où chaque enfant invite le reste de la classe (et ils ont entre 20 et 25 ans) et, par conséquent, il reçoit 20 à 25 cadeaux qu’il doit ouvrir et montrer au public. Ils ne voient même pas ce qu’on leur donne, c’est ouvert en ouvrant & rdquor ;.

Aujourd’hui, affirme María, de nombreuses chambres d’enfants ou même des salles de jeux « regorgent de milliers de jouets, rangés et classés, débordant de tiroirs et d’étagères & rdquor ;, tandis que les enfants ne savent pas à quoi jouer à cause de « la pure surstimulation et le manque total d’intérêt dû à l’indignation enjouée ».

Alberto Soler pense aussi que les enfants reçoivent des cadeaux excessifs: « Bien sûr l’enfant mérite un cadeau, mais ce n’est jamais un cadeau : c’est le cadeau des parents, le cadeau des grands-parents, c’est le cadeau des oncles, c’est le cadeau des amis, c’est un montagne de cadeaux pour les enfants qui n’ont même pas appris à les demander & rdquor ;. Et il se demande : « qu’arrive-t-il au jouet de la semaine dernière, si nous en avons maintenant un beaucoup plus attrayant ? Comment profiter de quinze ou vingt cadeaux à la fois, si on rassemble tout ça pour les anniversaires et Noël ? & Rdquor ;. Au final, « les jouets ne sont pas des objets de valeur, mais de la camelote & rdquor ;.

« Beaucoup de cadeaux n’ont aucune valeur car nous ne leur avons pas donné la possibilité de souhaiter ces objets »

Alberto Soler

Psychologue

Alberto est d’accord avec Maria. Quand nous étions enfants, nous avions un ballon et nous nous en souvenions avec émotion, mais maintenant « les choses ont changé et les enfants n’ont pas de ballon, mais un sac avec 100 balles colorées pour qu’ils puissent aménager leur propre terrain de balle à la maison. Ainsi, la valeur de chaque boule diminue & rdquor ;. En réalité, beaucoup de cadeaux ne valent rien car « nous ne leur avons pas donné la chance de souhaiter ces objets & rdquor ;.

Les enfants surdoués perdent leur illusion | Freepik

Remplacer la connexion avec les enfants par des jouets

Alberto Soler il souligne dans l’une de ses pilules psychologiques que « peut-être, inonder les enfants de tant de choses n’est pas une bonne idée & rdquor ;. Selon Alberto, bien qu’on parle d' »enfants capricieux qui ne font que demander & rdquor ;, le vrai problème c’est que » on s’est habitué à recevoir, recevoir et recevoir & rdquor ;. Et cette gêne commence avant même la naissance, « quand on remplit la pièce de peluches et de bibelots inutiles & rdquor;. Nous sommes très soucieux qu’ils comprennent la valeur des choses, mais, nous demande Alberto, « comment vont-ils le comprendre si nous n’arrêtons pas de leur donner des choses sans raison ? & Rdquor ;. Pour Alberto, l’une des causes de ce problème est que « les parents manquent de temps pour tout faire, car nous devons nous occuper des tâches ménagères, du travail, de la nourriture & mldr; Et nous devons leur donner de quoi se divertir & rdquor; et même parfois, « ayant ce temps, nous continuons à leur donner de quoi se divertir & rdquor ;.

« Nous avions l’habitude de remplacer notre présence par des choses »

Alberto Soler

Psychologue

De cette manière, « On s’y habitue et on s’habitue à remplacer notre présence par des choses & rdquor; et ainsi nous avons « un excès de choses et une distanciation dans les relations personnelles & rdquor ;.

Alberto regrette que « nous avons oublié comment jouer et nous lui faisons le cadeau, prenons une photo & rdquor; pendant qu’il le déballe et laissons-le jouer et passons à autre chose « au lieu de s’allonger sur le sol en jouant & rdquor;. Il estime que « nous les habituons à combler ce vide de notre présence avec des choses & rdquor ;.

Clés pour limiter le nombre de jouets qui entrent dans la maison

Alberto Soler sait que les maisons sont désormais petites et « quand les jouets ont envahi la maison et qu’il nous devient difficile de jouer car ils sont tous mélangés, il y a probablement trop de jouets à la maison & rdquor ;. Pour cette raison, Alberto propose « de nettoyer les jouets que nous avons à la maison et ils n’en utilisent plus trop & rdquor; et donnez-les s’ils sont en bon état. Et il nous encourage également à « sélectionner avec soin les jouets qui entrent dans la maison & rdquor; misez plutôt sur « une montagne de jouets de qualité très douteuse ».

Dernièrement, il a beaucoup de diffusion la règle des quatre dons :

Des vêtements, des chaussures ou des accessoires, parce que les enfants grandissent très vite et ils en ont toujours besoin. Quelque chose à lire. Quelque chose qui les excite vraiment. Quelque chose dont ils ont besoin, comme du matériel pour une école supplémentaire.

Maria Soto Il reconnaît que de nombreux parents lui demandent quoi offrir à leurs enfants. Et leur réponse est plus simple que cette règle : donnons-leur « ce qu’ils veulent & rdquor ;. Pour Maria, cela n’a aucun sens de passer « l’année à fabriquer des petits monstres consuméristes et justement, lors de la nuit la plus magique de l’année, de leur donner quelque chose dont ils ont besoin & rdquor ;.

De même, María Soto souligne que « chez nous, nous avons décidé il y a longtemps de leur donner TOUS LES JOUETS DU MONDE en trois coffrets: un avec des matériaux (colle, peintures, pinceaux, ciseaux, rubans adhésifs, supports, autocollants, etc.), un autre avec du papier recyclé et un autre avec divers matériaux que nous réutilisons (carton, tissu, carton, laine, déchets d’emballage) & mldr; & rdquor; et il nous raconte que « cette semaine nous avons fait un télescope, des walkies, des petits cadeaux pour remercier les grands-parents de l’année, une voiture télécommandée et un avion en papier pour le cadeau d’anniversaire de Xabi, car sûrement il n’a toujours pas ça & mldr; «

Alberto Soler, de son côté, considère que le critère principal de sélection des cadeaux est de miser sur « des jouets avec lesquels on est prêt à passer du temps à jouer avec nos enfants & rdquor ;, car, conclut-il, « Le meilleur cadeau pour vos enfants est celui qui s’accompagne de temps à savourer ensemble & rdquor ;.