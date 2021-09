“Ce ne sont pas des moments faciles” – Puyol donne des conseils à Barcelone

in

Carles Puyol a quelques mots de motivation pour Barcelone après une autre journée un peu folle au Camp Nou et avant le choc de la Liga jeudi à Cadix.

L’ancien capitaine s’est rendu sur Instagram avec le nouveau maillot domicile de l’équipe avec quelques conseils de choix.

Il a écrit: «Ce ne sont pas des moments faciles, mais ce n’est que si nous sommes unis et soutenons l’équipe qu’il sera plus facile d’aller de l’avant. Vive le Barça, maintenant et pour toujours.

Les propos de Puyol font suite au refus de Ronald Koeman de répondre aux questions lors de sa conférence de presse d’avant-match mercredi. Le Néerlandais a plutôt lu une déclaration sur la façon dont le club était en train de se reconstruire, puis a quitté la pièce.

Le président Joan Laporta avait précédemment envoyé un autre message aux partisans leur demandant de faire preuve de patience et d’insister une fois de plus, “nous savons ce qui doit être fait et nous allons le trier”.

Les spéculations persistent sur le fait que Koeman est sur le point d’être limogé et que le Barça recherche son remplaçant. Le patron de l’Ajax Erik ten Hag et le Belge Roberto Martinez ont déjà minimisé les rumeurs, tandis que Xavi est également lié à un retour possible.