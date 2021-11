« Ce n’est jamais injuste que Messi remporte le Ballon d’Or »

30/11/2021 à 15h15 CET

Pep Guardiola n’avait aucun doute. « Il ne peut jamais être injuste que Leo Messi remporte le Ballon d’Or. C’est trop beau », a déclaré le Catalan lors d’une conférence de presse. Il n’a pas non plus hésité à féliciter Alexia Putellas et Pedri pour leurs récompenses, et a salué la performance de Lewandowski ces dernières saisons.

« A ce niveau, les quatre ou cinq derniers candidats ont toujours un très haut niveau et tout le monde peut le gagner. Lewandowski, avec tout ce qu’il a fait cette saison et la dernière, le nombre de buts qu’il a marqués & mldr; Aurait-il été juste pour lui de le gagner ? Aussi. Mais c’est ce que je dis : à ce niveau, il y a beaucoup de footballeurs et de clubs qui ont tout pour mériter les « récompenses », a ajouté Pep.

Son Manchester City visite Aston Villa mercredi en Premier, dans ce qui pourrait être le retour de Jack Grealish dans ce qui était sa maison. L’Anglais a raté les deux derniers matchs en raison d’une blessure, mais Guardiola n’a pas exclu son retour. Ce sont toutes les phrases de la conférence de presse.

Ballon d’Or

« Ce ne sera jamais injuste pour Leo Messi de remporter le Ballon d’Or. Il est trop bon. L’événement sert à faire du football une entreprise plus divertissante. Je tiens à féliciter Alexia, Pedri et Leo Messi bien sûr & rdquor;

« Qu’il le mérite ou pas ? Je ne suis pas le seul à juger. A ce niveau, les quatre ou cinq derniers candidats ont toujours un niveau très élevé et tous pourraient gagner. Lewandowski, avec tout ce qu’il a fait cette saison et la dernière, le nombre de buts qu’il a marqués & mldr; Aurait-il été juste pour lui de le gagner ? Aussi. Mais c’est ce que je dis : à ce niveau, il y a beaucoup de footballeurs et de clubs qui ont tout pour mériter le & rdquor;

Blessés et blessés

De Bruyne a déjà été testé négatif, mais n’a pas pu s’entraîner avec l’équipe. Grealish et Foden ont fait leurs premiers entraînements avec l’équipe hier, et aujourd’hui nous allons voir comment ils réagissent et s’ils peuvent entrer dans l’équipe

Situation limite dans l’équipe

« Nous sommes dans une situation d’urgence en termes de joueurs disponibles. Nous sommes peu nombreux. Entre blessé et puni & mldr; J’ai toujours eu une confiance absolue en mon effectif, sans aucun doute. Mais maintenant vient Noël, qui est la période la plus difficile de la saison ici & rdquor;

L’adaptation de Grealish

« Je pense que Grealish s’est parfaitement adapté au groupe. C’était facile car il a beaucoup de compagnons anglais. Il a bien joué les matchs, il n’a pas un mauvais match. Il n’a pas encore fini de trouver sa place dans le club, dans la ville, de trouver une maison pour rester & mldr; mais je n’ai aucun doute avec lui. Il est dans un contexte très différent de celui d’Aston Villa & rdquor;

«Je ne pense pas que le meilleur Jack Grealish apparaîtra la saison prochaine. Je le veux maintenant ! & Rdquor;

L’effet Gerrard à Aston Villa

Gérard ? Je ne pense pas qu’il y ait un seul entraîneur en Premier, ou en Championnat, qui n’ait pas de qualités techniques. Ne pas gagner de titres ne signifie pas que vous n’êtes pas un bon entraîneur & rdquor;

«Je peux imaginer que lorsqu’un nouvel entraîneur arrive, tout le monde dans l’équipe a une poussée de motivation de plus, pour montrer qu’il peut gagner sa place. Je m’attends au plus dur des matchs, je sais où nous allons jouer & rdquor;