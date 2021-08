Si vous êtes comme moi, vous avez probablement beaucoup plus d’abonnements à des applications et à des services que vous ne le pensez. Ça arrive. Nous accumulons ces choses au fil du temps et bien que ce soit bien tant que nous les utilisons, c’est moins idéal si nous nous retrouvons à payer pour des services dont nous n’avons plus besoin ou dont nous n’utilisons plus. Ce n’est jamais un mauvais moment pour réévaluer vos abonnements App Store.

L’annulation d’Apple Arcade et d’autres services comme Apple TV+ sont des gains faciles lorsque vous cherchez à économiser quelques dollars chaque mois. Il en va de même pour toutes ces applications pour lesquelles vous avez commencé des essais gratuits et pour lesquels vous avez ensuite passé les derniers mois à payer un dollar par semaine. Vous ne les remarquez pas toujours à cause des faibles montants en dollars, mais ils s’additionnent et ils le font rapidement.

Maintenant, il est important de se rappeler que je ne suggère pas aux gens d’annuler des services et des applications à gauche et à droite. Les abonnements sont une partie importante de la façon dont les entreprises restent à flot. J’ai déjà fait part de mes sentiments au sujet des abonnements et je pense qu’ils vont bien. Je sais que d’autres peuvent ne pas être d’accord, mais à chacun ses goûts.

Mais toutes les applications et tous les services doivent gagner leur argent et s’ils ne le font pas, il est temps de s’en débarrasser.

Je suis prêt à parier que la plupart des gens qui lisent ceci ont au moins un abonnement qui pourrait être annulé et je soupçonne que beaucoup en ont beaucoup plus que cela. N’ayez pas peur d’avoir un éclaircissement – les applications ne méritent votre argent que si elles font quelque chose pour vous, après tout.

C’est peut-être aussi le bon moment pour déterminer quelles applications prennent en charge le partage familial, quelque chose qu’Apple a récemment activé pour les achats intégrés (IAP). Encore une fois, si vous êtes comme moi, vous pourriez avoir des doublons ici. Vous pourriez par exemple payer deux fois le même PAI. Parlez à votre famille et assurez-vous que ce n’est pas le cas.

Nous nous rapprochons de plus en plus de l’heure de l’iPhone 13 et ce sera le meilleur iPhone à ce jour. Qui sait, peut-être pourrez-vous annuler suffisamment de services pour vous acheter une coque pour votre joli nouvel iPhone !