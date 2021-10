Ce n’est même pas Halloween, mais les films de Noël sont là – la vie a des offres spéciales à gogo !

Miracle à Motor City

* Êtes-vous tous prêts pour un spécial Noël au fromage ? Non? Bien, Durée de vie s’en moquent car ils ont déjà un tas de promotions, la première devant sortir à partir du 24 octobre avec une spéciale animée par Tia Mowry et passera à la vidéo à la demande le 7 novembre.

Le format « 30 films en 30 jours » présentera des films mettant en vedette de grands noms tels que Tia Mowry, Fumée Robinson, Kelly Rowland, Mario Lopez, Corbin Bleu, Tatyana Ali, Roselyn Sánchez, Mýa, Kirk Franklin et plus encore, a indiqué le réseau dans un récent communiqué de presse.

Parmi les émissions présentées, citons la programmation spéciale « It’s a Wonderful Lifetime » qui mettra en vedette Ice Wine Christmas, mettant en vedette Roselyn Sanchez et Lyriq Bent.

Des vacances parfaites

Un aperçu spécial des films de vacances animés par Tia Mowry sera disponible en VOD à partir du 24 octobre et sera présenté en première sur Lifetime à partir du 7 novembre à 10 h HE/PT. Vous trouverez ci-dessous des détails sur les films fournis par Lifetime. Dans l’ensemble, l’ardoise 2021 du réseau C’est une merveilleuse vie comportera 35 nouveaux films au total.

Colin Lawrence incarne le père pompier dans Dancing Through the Snow tandis que Kelly Rowland dirigera Merry Liddle Christmas Baby.

Tia Mowry et Smokey Robinson joueront dans Miracle in Motor City. Pendant ce temps, Kirk Franklin’s A Gospel Special a littéralement le nom de Kirk partout, et Mario Lopez jouera dans Holiday in Santa Fe.

