“ Ce n’est pas à moi de faire en sorte que Daniel Ricciardo se sente mieux ”

Lando Norris admet qu’il n’a aucune sympathie pour les premières difficultés que son coéquipier Daniel Ricciardo a endurées chez McLaren.

L’arrivée de l’Australien dans l’équipe basée à Woking au cours de l’hiver a été annoncée parmi les mouvements les plus excitants du match des “ chaises musicales ” de Formule 1 entre la fin de la saison dernière et la campagne 2021.

Mais Ricciardo n’a pas frappé le sol en courant, mais a dû jouer le deuxième violon alors que son jeune collègue, Norris, a incontestablement fait ses preuves dans la classe du peloton en dehors des pilotes Mercedes et Red Bull au cours des trois premières courses.

L’équilibre a été quelque peu rétabli au Grand Prix d’Espagne où les tables ont été inversées, Ricciardo rentrant sixième alors qu’il commençait à trouver ses marques chez McLaren tandis que Norris est tombé huitième – après avoir terminé au moins cinquième auparavant.

Norris, qui a entretenu une relation si harmonieuse avec son ancien coéquipier, Carlos Sainz, n’est pas prêt à consacrer de l’énergie à se plaindre de Ricciardo – dont les difficultés ont atteint un point bas avec une sortie en Q1 au Portugal.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait de la sympathie, Norris a déclaré à GPFans: «Je dirais non. Je ne veux pas être méchant mais je n’ai pas de sympathie.

«En fin de compte, c’était sa décision de venir chez McLaren. C’est la décision de n’importe quel pilote de rejoindre une équipe différente et c’est à lui de faire du bon travail.

“C’est aussi simple que ça. C’est à lui, ce n’est pas à moi de l’aider ou à moi de le faire se sentir mieux. C’est son boulot.

«Il y arrivera éventuellement, mais je n’ai pas de sympathie pour quelqu’un s’il a du mal ou le trouve difficile. C’est juste comme ça dans la vie parfois et je suis sûr que d’autres pilotes ont la même chose. »

Le Britannique de 21 ans espère que maintenant Ricciardo a montré des signes de percée avec sa performance à Barcelone, le duo pourra aider McLaren contre Ferrari, qui est actuellement leur rival le plus direct pour la P3 du championnat du monde des constructeurs.

«Nous n’en sommes qu’à nos débuts», a déclaré Norris. «Nous savons qu’il y arrivera éventuellement, donc nous pourrons toujours nous battre fermement.

«Par rapport à quelques équipes, nous courons vraiment contre Ferrari. Ils ont deux pilotes très forts et un peu plus souvent cette saison, ils ont été là-haut.

«Donc, être capable d’utiliser deux voitures avec stratégie, vous pouvez utiliser l’une pour aider l’autre et des choses comme ça. Il y a eu quelques fois où cela m’a rendu la vie assez difficile, ne pas avoir cette deuxième voiture pour m’aider.

«Je suis sûr que cela changera bientôt et que nous pourrons travailler davantage ensemble, mais c’est certainement plus difficile que cela ne l’était avec moi et Carlos [Sainz] là-haut travaillant toujours ensemble.

