“Ce n’est pas assez” – RedState ⋆ .

Après avoir entendu les procureurs de Minneapolis, Jesse Jackson, Al Sharpton, la famille de George Floyd, les dirigeants démocrates au Congrès et le gouverneur du Minnesota Tim Walz concernant le verdict de culpabilité annoncé aujourd’hui contre Derek Chauvin, la nation a entendu la réaction de Kamala Harris et Joe Biden au verdict et leurs plans de «réforme de la justice pénale» pour l’avenir.

Harris a pris la parole le premier, remerciant le jury, reconnaissant la famille de Floyd et disant:

Aujourd’hui, nous ressentons un soupir de soulagement. Pourtant, cela ne peut pas faire disparaître la douleur. Une mesure de justice n’est pas la même chose qu’une justice égale. Ce verdict nous rapproche un peu plus et, le fait est, nous avons encore du travail à faire.

Elle a ensuite évoqué le George Floyd Justice in Policing Act qu’elle a co-écrit l’année dernière et qui n’a pas été adopté par le Sénat, affirmant que cela «fait partie de l’héritage de George Floyd» et qu’elle et Biden continueraient à pousser le Sénat à l’adopter.

Avant de finalement passer le micro à Biden, Harris a effectué le bavardage nécessaire sur le racisme systémique.

Compte tenu de l’heure de la journée à Washington, DC, Biden était assez chipper et avec-elle, mais a quand même réussi à dire ensemble quelques mots, en disant:

C’était un meurtre en pleine lumière et cela a arraché les œillères au monde entier pour voir le racisme systémique dont le vice-président vient de parler. Le racisme systémique est une tache sur l’âme de notre nation, le genou sur le cou de la justice pour les Noirs américains, la peur profonde et le traumatisme, la douleur, l’épuisement que les Américains noirs et bruns vivent chaque jour. Le meurtre de George Floyd a lancé un été de manifestations que nous n’avons pas vues depuis l’ère des droits civiques dans les années 60, des manifestations qui unissaient des personnes de toutes races et générations avec la paix et dans le but de dire «assez, assez, assez d’insensés meurtres. »

Braquage. A-t-il observé le même «été de manifestations» que nous avons tous fait? Les protestations, j’ai vu des gens à peine unifiés de toutes les races avec la paix.

Le verdict d’aujourd’hui est un pas en avant. Je viens de parler avec le gouverneur du Minnesota, qui m’a remercié… et j’ai aussi parlé à nouveau avec la famille de George Floyd, une famille remarquable au courage extraordinaire. Rien ne pourra jamais ramener leur frère, leur père, mais cela peut être un pas de géant dans la marche vers la justice en Amérique. Soyons également clairs qu’un tel verdict est également beaucoup trop rare. Pour tant de gens, il semble qu’il a fallu une convergence unique et extraordinaire de facteurs. Une jeune femme courageuse avec une caméra de smartphone, une foule traumatisée, des témoins traumatisés, un meurtre qui a duré près de 10 minutes, en plein jour, pour… le monde entier à voir. Les officiers se sont levés et ont témoigné contre un autre officier au lieu de simplement resserrer les rangs, ce qui devrait être félicité.

C’est un peu discret, mais dans ce passage, Biden aide le nouveau message des Dems à dire que «ce n’est pas juste une mauvaise pomme», concernant Chauvin. Parce que si Chauvin est simplement une mauvaise pomme et que d’autres officiers travailleront pour s’assurer que les officiers qui ne suivent pas les directives d’utilisation de la force ou qui agissent de manière raciste (ne pas dire que Chauvin a fait ça ici, bien que ce soit l’accusation) soient retenus responsable, et le système judiciaire condamnera un policier qui agit de manière inappropriée, ce qui enlève beaucoup de tonnerre au mouvement BLM / Defund the Police.

Biden a poursuivi, félicitant:

«… [A] jury qui a entendu la preuve et s’est acquitté de son devoir civique… sous une pression extraordinaire. »

Pression extraordinaire de gens comme lui et Maxine Waters.

Personne ne devrait être au-dessus de la loi, et le verdict d’aujourd’hui envoie ce message. Mais ça ne suffit pas. Nous ne pouvons pas nous arrêter ici. Afin d’apporter de réels changements et réformes, nous pouvons et nous devons faire plus pour réduire la probabilité que des tragédies comme celle-ci se reproduisent un jour…. Il faut reconnaître et affronter de front le racisme systémique….

Biden a ensuite appelé le Congrès à agir, affirmant que Floyd avait été assassiné il y a un an, mais que le Congrès n’avait pratiquement rien fait – invoquant un autre des points de discussion Dem d’aujourd’hui. C’est comme si le sénateur Tim Scott (R-SC), un homme noir, n’existait pas parce qu’il n’est pas démocrate. Comme mon collègue Jeff Charles l’a expliqué, le sénateur Scott a appelé les démocrates il y a moins d’un mois pour avoir déclaré que l’obstruction systématique était raciste alors qu’ils avaient utilisé ladite obstruction pour tuer son projet de loi sur la réforme de la justice – ce qui aurait «eu un impact positif disproportionné sur les communautés afro-américaines».