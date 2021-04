Ce n’est pas bon marché, mais WORK Stock est toujours un gagnant du flux de travail à distance

Hub de collaboration sur le lieu de travail Technologies Slack (NYSE:TRAVAIL) a été l’un des plus grands bénéficiaires des nouveaux verrouillages de pandémie de coronavirus. Les directives de distanciation sociale ont généralement été peu pratiques, mais elles n’ont apparemment fait que renforcer la thèse taureau du stock WORK.

Source: Photographie divers / Shutterstock.com

Incorporée en 2009, Slack s’est avérée être une partie intégrante de la tendance du travail à distance. Et avec l’apparition de Covid-19, il est juste de dire que cette tendance est là pour rester.

Pourtant, l’action WORK pourrait causer de la détresse à certains investisseurs à la recherche de valeur. Sur le plan technique, certaines personnes pourraient prétendre que les actions sont surachetées.

Nous allons étoffer cet argument dans un instant. En dernière analyse, cependant, il pourrait y avoir un argument convaincant selon lequel les actions Slack sont en fait évaluées à la perfection.

Un examen plus approfondi du stock WORK

Peu importe comment vous le regardez, il est indéniable que les taureaux de l’action WORK ont fait des progrès significatifs au cours de l’année écoulée.

Il y a douze mois, le cours de l’action était proche de 25 $. Avec le recul, nous savons maintenant que cela aurait été un prix d’achat formidable.

Fait intéressant, cependant, la part du lion des gains est survenue au cours des derniers mois de 2020. Dans un rallye époustouflant, le stock de WORK est passé d’environ 24 $ le 10 novembre à 44 $ le 1er décembre.

Après cette montée en puissance, les taureaux devaient évidemment prendre une pause. Ainsi, l’action se négociait entre 41 $ et 42 $ le 5 avril 2021 – mais on ne sait jamais quand les taureaux pourraient charger à nouveau.

En guise de note supplémentaire, je dois mentionner que le bénéfice par action de Slack sur une période de 12 mois est de – 1,77 $.

Ce n’est pas terrible pour une action de plus de 40 $, mais les investisseurs devraient surveiller les progrès de la société et espérer que Slack amènera ce montant en territoire positif.

Un changement radical

Si vous avez besoin de preuves que le créneau du travail à distance a prospéré pendant la pandémie de Covid-19, je vous invite à consulter les données fiscales de Slack sur les résultats du quatrième trimestre.

Vous pouvez vous forger une opinion que vous voulez, mais comme on dit, les chiffres ne mentent pas.

Au cours du quatrième trimestre, Slack a accumulé des revenus totaux de 250,6 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 38% d’une année à l’autre. De plus, la société a déclaré 359,9 millions de dollars de facturations calculées, ce qui représente une amélioration de 41% d’une année à l’autre.

Peut-être vous demandez-vous si ce quartier n’était qu’un coup de chance. Au contraire, les résultats montrent que Slack a exécuté tout au long de 2020.

Selon certaines informations, les revenus totaux de Slack ont ​​augmenté de 43% d’une année sur l’autre pour atteindre 902,6 millions de dollars, tandis que les facturations calculées de la société ont progressé de 35% d’une année sur l’autre pour atteindre un peu plus de 1 milliard de dollars.

Le co-fondateur et PDG de Slack, Stewart Butterfield, a replacé ces chiffres dans un contexte plus large, en déclarant: «L’année dernière a vu une accélération sans précédent de la transformation numérique et un changement radical dans l’imagination populaire de la façon dont le monde utilise les logiciels pour travailler ensemble.»

Ne vous inquiétez pas de la fusion

Les paroles de Butterfield devraient résonner auprès des investisseurs technologiques d’aujourd’hui. Qu’on le veuille ou non, nous sommes tous témoins d’une renaissance du travail à distance – et les technologies collaboratives de Slack s’inscrivent parfaitement dans ce changement de paradigme.

C’est bien beau, mais il y a un gorille de 800 livres dans la pièce. Le sujet auquel je fais référence est Forces de vente (NYSE:CRM) acquisition prochaine de Slack.

À la fin de l’année dernière, Salesforce a accepté de racheter Slack pour 26,79 $ en espèces et 0,0776 action de sa propre action pour chaque action de Slack.

Le PDG de Salesforce, Marc Benioff, aurait qualifié la fusion de «match fait au paradis».

En outre, Benioff a postulé que la société fusionnée «façonnera l’avenir des logiciels d’entreprise et transformera la façon dont tout le monde travaille dans le monde entièrement numérique et de n’importe où».

Le PDG de Salesforce a probablement raison à ce sujet, mais une question demeure: combien de temps faudra-t-il encore avant que la fusion ne soit finalisée?

Cette question est valable, car la division antitrust du département américain de la Justice a apparemment demandé à Salesforce et à Slack plus d’informations concernant la fusion.

Est-ce un signal d’alarme dont les investisseurs devraient s’inquiéter? Pas nécessairement – à mon avis, ce ne sont probablement que les régulateurs qui postulent et fléchissent leurs muscles.

Dans tous les cas, Salesforce s’attend à ce que la transaction soit conclue au cours du trimestre qui se termine le 31 juillet.

La ligne de fond

Les actionnaires de WORK doivent être assurés que l’accord avec Salesforce ne sera probablement pas bloqué trop longtemps.

Cela fait simplement partie du processus. Après tout, les régulateurs doivent réglementer.

Le problème le plus important à résoudre est que Slack n’est pas un fainéant en matière de génération de revenus. Alors détendez-vous, gardez vos parts et essayez de profiter de la révolution du travail à distance.

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne d’arrivée – pour le compte de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.