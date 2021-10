« Ce n’est pas comme ça que ça commence, c’est comme ça que ça se termine », l’ancien milieu de terrain d’Everton James Rodriguez reste positif malgré des débuts décevants alors que l’équipe du Qatar s’est battue

Les débuts de l’ancienne star d’Everton James Rodriguez avec Al Rayyan ont été tout sauf exceptionnels, l’équipe du Qatar ayant été battue 3-0 par ses rivaux.

Après avoir quitté Everton le mois dernier, James Rodriguez a signé avec Al Rayyan, espérant qu’il s’épanouirait au Qatar.

Instagram

Rodriguez a fait des débuts cauchemardesques au Qatar.

Cependant, le Colombien a connu des débuts cauchemardesques pour sa nouvelle équipe alors qu’ils ont été battus 3-0 par Al-Duhailal.

Les fans portaient des maillots colombiens et agitaient le drapeau national pour que Rodriguez se sente le bienvenu, mais le joueur de 30 ans n’a pas réussi à impressionner sa première apparition.

Avant de rejoindre la Qatar Stars League, Rodriguez a marqué six buts en 22 matchs avec les Toffees la saison dernière, mais a douté de son avenir lorsque l’ancien patron Carlo Ancelotti s’est séparé du club.

Rodriguez a déclaré: «Je ne sais pas ce qui va se passer.

« Je ne sais pas, je ne sais pas où je vais jouer. Vous savez que dans le football et dans la vie, vous ne savez rien mais tout ce que je sais, c’est que je me suis entraîné dur, je me suis bien préparé, je me suis entraîné et c’est tout.

.

Rodriguez a rejoint Al Rayyan après un passage infructueux à Everton

« C’est compliqué. Partout où je suis recherché. Quelqu’un doit être là où il est recherché.

Ses commentaires ont mis Everton dans une situation difficile et le nouveau patron Rafa Benitez n’a pas vu l’importance de l’ailier dans son équipe, rendant le départ doux-amer.

Après avoir subi des débuts d’horreur au Moyen-Orient, Rodriguez choisit de rester positif et laisse entendre qu’il rebondira grâce à sa récente publication Instagram.

Traduit de l’espagnol à l’anglais, la légende se lit comme suit : « Heureux parce qu’après un certain temps, je rejoue, ce n’est pas comme ça que ça commence, c’est comme ça que ça se termine ».

