Ce n’est pas comme les autres années, quand l’inflation monte, vous commencez à resserrer la politique monétaire : Gouverneur de la RBI Shaktikanta Das

Gouverneur de la RBI Shaktikanta Das (fichier image)

Par Shobhana Subramanian et KG Narendranath

L’inflation des prix de détail est restée au-dessus de la bande supérieure de l’objectif de 2-6% de la Reserve Bank of India pour le deuxième mois consécutif en juin, obligeant les parties prenantes à surveiller ses mouvements plus attentivement. La RBI a commencé à assouplir son taux directeur depuis février 2019 ; il a adopté une politique monétaire « accommodante » en juin 2019 et l’a maintenue depuis, compte tenu du grave défi posé à la croissance économique par la pandémie. Le gouverneur Shaktikanta Das expose les priorités actuelles de la banque centrale, qui est également le gestionnaire de la dette du gouvernement, dans une interview exclusive avec Shobhana Subramanian et KG Narendranath. Extraits :

Le dernier chiffre d’inflation des ventes au détail (6,26 % en juin, sur une base élevée de 6,23 %) est-il une source d’inquiétude ou un soulagement (étant donné qu’il s’est légèrement atténué par rapport au sommet de 6,3 % enregistré en mai) ? Combien de temps la RBI pourra-t-elle conserver le biais favorable à la croissance dans la conduite de la politique monétaire ?

Le nombre d’inflation de l’IPC pour juin est sur les lignes attendues. La croissance en glissement annuel de l’inflation « de base » (a légèrement ralenti à 6,17 % en juin contre 6,34 % en mai. La dynamique de l’inflation de l’IPC a considérablement diminué tant dans l’inflation globale que dans l’inflation sous-jacente en juin.

L’inflation actuelle est largement influencée par des facteurs liés à l’offre. Les prix internationaux élevés des matières premières, la hausse des frais de transport et les prix à la pompe élevés du diesel et de l’essence (qui sont en partie dus aux taxes élevées) exercent une pression sur les prix des intrants. Les prix de plusieurs produits alimentaires, notamment la viande, les œufs, le poisson, les légumineuses, les huiles comestibles et les boissons non alcoolisées, ont également augmenté.

Les contraintes de la chaîne d’approvisionnement sont également nées des restrictions liées à Covid 19 sur la circulation des marchandises, et celles-ci s’assouplissent lentement. Au cours des derniers mois, le gouvernement a pris des mesures pour faire face à la hausse des prix des légumineuses, des huiles comestibles ainsi qu’à l’inflation importée, mais nous nous attendons à davantage de mesures du Centre et des États pour ralentir le rythme de l’inflation.

L’année dernière, en juillet et août, l’inflation de l’IPC dépassait 6 % ; en septembre et octobre, il dépassait 7 % et en novembre, près de 7 %. C’était à l’époque où le Comité de politique monétaire (MPC) avait estimé que la hausse de l’inflation était transitoire et qu’elle diminuerait à l’avenir. Avec le recul, l’évaluation du MPC était tout à fait correcte. Maintenant, le MPC a évalué que l’inflation va se modérer au T3FY22, j’insiste donc sur la nécessité d’éviter toute action hâtive. Toute action précipitée, d’autant plus que la flambée actuelle de l’inflation est transitoire, pourrait annuler complètement la reprise économique, qui est naissante et hésitante, et créer des perturbations évitables sur les marchés financiers.

Avec une croissance de 9,5 % (PIB réel) que nous projetons pour l’exercice 22, la taille de l’économie dépasserait à peu près le niveau d’avant la pandémie (2019-20). Étant donné que la croissance est encore fragile, la plus haute priorité doit lui être accordée à ce stade.

Nous devons être très vigilants et prudents avant de faire quoi que ce soit sur le front de la politique monétaire. De plus, tout cela doit être vu dans le contexte de la situation vraiment extraordinaire dans laquelle nous nous trouvons, en raison de la pandémie. Ce n’est pas comme n’importe quelle autre année ou occasion, lorsque l’inflation augmente, vous commencez à resserrer la politique monétaire.

Le déficit budgétaire du Centre est élevé (l’écart budgétaire a plus que doublé pour atteindre 9,3 % du PIB au cours de l’exercice 21 et devrait atteindre 6,8 % cette année), mais compte tenu de l’énorme déficit de recettes, l’ampleur de la relance budgétaire est limitée et insuffisante pour pousser la croissance. Pourtant, la RBI doit se concentrer beaucoup sur la courbe des taux pour s’assurer que le coût d’emprunt du gouvernement ne monte pas en flèche. Certains diraient que la fonction de gestion de la dette de la RBI prend le pas sur sa fonction principale, qui est le ciblage de l’inflation. La RBI est-elle disposée à créer de la monnaie nouvelle pour financer directement le déficit public ?

Je ne suis pas d’accord avec la formulation selon laquelle la gestion de la dette compromet le ciblage de l’inflation. En effet, nos opérations de gestion de la dette tout au long de l’année écoulée et plus ont permis une meilleure transmission des décisions de politique monétaire. Nous utilisons les instruments à notre disposition pour assurer la transmission des taux. Grâce à nos opérations de gestion de la dette, les taux d’intérêt sur les emprunts publics en 2020-2021 étaient les plus bas en 16 ans, et les coûts d’emprunt du secteur privé ont également considérablement diminué. Si les secteurs de l’immobilier et de la construction sont désormais sortis du bois, les taux d’intérêt historiquement bas sur les prêts au logement y ont joué un grand rôle.

Nous avons non seulement réduit les taux d’intérêt conformément à la politique monétaire, mais nous avons également assuré la disponibilité de liquidités adéquates, voire excédentaires, dans le système via l’OMO, l’opération Twist et les GSAP. Celles-ci ont entraîné une baisse des coûts d’emprunt et une stabilité financière pour l’ensemble des parties prenantes, y compris les banques, les NBFC et les IMF, et, par conséquent, ont été très favorables à la croissance économique.

Si vous regardez le M3, la croissance de la monnaie est à peu près de l’ordre de 9-10%, ce qui signifie que notre position accommodante ne crée pas vraiment une inflation élevée.

En ce qui concerne le financement direct du déficit public de l’État, cette option apparemment facile est en décalage avec les réformes économiques engagées ; il est également en conflit avec la loi FRBM. En fait, cette option présente plusieurs inconvénients et la RBI s’en est abstenue.

Ce qui est important, c’est l’efficacité (élevée) avec laquelle la RBI répond aux besoins d’emprunt du gouvernement. Le Centre et les États, entre eux, ont emprunté environ 21 à 22 crore de lakh Rs, un montant record au cours de l’exercice 21, mais à des taux d’intérêt historiquement bas. Dans l’année en cours également, il pourrait y avoir un montant d’emprunt du même ordre, et la RBI utilisera tous les outils à sa disposition pour s’assurer que les emprunts sont non perturbateurs et à faible taux d’intérêt.

Il y a beaucoup de liquidités dans le système, mais les banques semblent être extrêmement réticentes au risque. Ils préféreraient parquer les fonds excédentaires dans le cadre de la fenêtre de prise en pension inversée plutôt que de prêter à l’industrie. Même les programmes du gouvernement comme ECGLS – qui isole les banques du risque de crédit sur les prêts aux MPME et aux emprunteurs de détail – et la politique de liquidité ciblée de la RBI pour les petites NBFC ne semblent pas beaucoup changer les perspectives. En tant que régulateur, comment faire sortir cette psychose de la peur des banques ?

Les banques doivent accorder des prêts prudents avec des évaluations appropriées. L’aversion au risque des banques découle de la situation pandémique actuelle et de ses conséquences possibles. La demande de crédit de la part de l’industrie n’est pas non plus aussi élevée qu’on pourrait s’y attendre. Cela s’explique par le fait qu’il existe encore un important écart de production qui limite les nouveaux investissements.

De nombreuses grandes entreprises ont considérablement réduit leurs emprunts bancaires au cours de l’EX21, tout en levant des fonds sur le marché des obligations d’entreprises. Les banques doivent donc prêter là où il y a une demande, et c’est l’une des raisons pour lesquelles les prêts au secteur de la vente au détail se développent. Il est indéniable que le crédit bancaire doit augmenter ; Je suis sûr que les banques prêteront effectivement s’il y a une demande de crédit et que les projets sont viables.

Il y a beaucoup de demandes de prêts de la part d’entreprises qui sont relativement mal notées. Les banques ne sont prêtes à prendre aucun risque…

Bien sûr, la perception du risque (parmi les prêteurs) est élevée et, précisément pour cette raison, le gouvernement a dévoilé le programme ECLGS (en vertu duquel les prêts garantis jusqu’à une limite de Rs 4,5 lakh crore seront prolongés). Si vous voyez notre programme TLTRO ou le soutien au refinancement (des facilités spéciales pour Rs 75 000 crore ont été fournies l’année dernière à toutes les institutions financières indiennes, y compris Nabard et SIDBI ; un nouveau soutien de Rs 50 000 crore a été fourni pour de nouveaux prêts au cours de l’exercice 22), le l’objectif est qu’ils prêtent aux petites et micro entreprises. Nous avons également donné 10 000 crores de roupies aux petites banques de financement et aux IMF au taux de pension (4%), encore une fois pour assurer un flux de fonds adéquat aux micro et petites entreprises.

Quant au secteur de la santé, les banques sont autorisées à garer leurs liquidités excédentaires jusqu’à l’équivalent de la taille de leurs portefeuilles de prêts Covid auprès de la RBI à un taux plus élevé. Nous accordons également le statut de secteur prioritaire à certains prêts pour le secteur de la santé. Ainsi, en raison de la situation extraordinaire, nous incitons les banques à prêter davantage à travers une série de mesures.

En tant que régulateur, notre travail consiste à fournir un écosystème où le secteur bancaire fonctionne de manière très robuste. Mais au-delà, à qui les banques prêteront ou ne prêteront pas doit être basé sur leur propre évaluation des risques et les normes prudentielles.

Dans le récent rapport sur la stabilité financière (RSF), le pire scénario de NPA après le retrait complet de l’abstention devrait être meilleur que le meilleur des cas perçu dans l’édition de janvier…

Nous avions une vision beaucoup plus claire de la qualité de l’assentiment dans le RSF de juillet que lors de la rédaction de l’édition de janvier, lorsque l’abstention réglementaire a partiellement brouillé le tableau. Pourtant, il s’agit d’hypothèses et d’exercices analytiques plutôt que de projections. Ceux-ci pourraient servir de guide aux banques dans leur analyse interne d’un éventuel scénario de stress sévère. Nous prévoyons que les banques pourraient utiliser ces intrants pour prendre des mesures proactives et préventives sur deux fronts en particulier : augmenter le ratio de couverture des provisions et mobiliser des capitaux supplémentaires pour faire face aux situations de stress ou de stress sévère, le cas échéant.

Ces hypothèses, basées sur des chiffres réels, pourraient dans l’ensemble être vraies, à moins qu’une troisième vague de Covid-19 ne joue les trouble-fêtes.

Lors de l’enchère de vendredi, vous avez laissé le taux de référence monter à 6,1%, alors qu’il avait longtemps semblé que vous ne toléreriez pas un taux supérieur à 6%…

Nous n’avons jamais eu la conviction que le rendement devrait être de 6 %, mais certaines de nos actions pourraient avoir donné cette impression. Après la présentation du budget (pour l’exercice 22) et d’autres développements tels que l’augmentation des emprunts publics, les rendements obligataires ont soudainement grimpé en flèche. Les G-sec à 10 ans, par exemple, ont atteint 6,26 %. Mais après cela, à travers nos signaux et actions (sous forme d’opérations d’open market, Operations Twist et G-SAP, et nos actions lors d’enchères, allant parfois pour l’option green-shoe ou parfois pour les annulations, etc.) nous avons signalé notre confort niveau aux marchés.

Ainsi, nous sommes en mesure de faire baisser le rendement et les taux, dans l’ensemble, sont restés inférieurs à 6 % jusqu’en janvier environ. La première vente aux enchères que nous avons effectuée vendredi dernier lorsque nous avons introduit l’indice de référence des nouveaux mandats a reflété une chose importante selon laquelle la banque centrale se concentre sur l’évolution ordonnée de la courbe des taux et les attentes du marché semblent converger avec cette approche. Donc, il sera dans l’intérêt de toutes les parties prenantes, de l’économie, si le même esprit de convergence entre les acteurs du marché et les autres parties prenantes, et la banque centrale se poursuit et je pense qu’il se poursuivra.

Un bond des « bénéfices réalisés » de la RBI sur la vente de devises vous a permis de transférer un excédent de 99 122 crores de roupies plus élevé que prévu au gouvernement pour les neuf mois jusqu’au 31 mars 2021. Respectez-vous le cadre du capital économique tel que révisé sur la base des recommandations du comité Bimal Jalan ?

L’une des principales recommandations du comité est que les gains non réalisés ne seront pas transférés dans le cadre de l’excédent et nous suivons strictement cela. Nous intervenons sur le marché pour acheter et vendre des devises étrangères, et ce que nous en gagnons sont des gains réalisés. Une grande partie du surplus de transfert constitue les gains de change des opérations de change. Ainsi, quels que soient les gains que nous en tirons, ce ne sont pas des gains latents (notionnels) (qui ne peuvent pas être transférés sous l’ECF). Nous réalisons également des pertes dans de telles transactions, car la RBI n’est pas dans le jeu de faire du profit mais dans le jeu de maintenir la stabilité du taux de change et d’assurer une stabilité financière plus large.

L’année dernière, environ Rs 70 000 crore ont dû être transférés au fonds de réserve pour éventualités, car il était en deçà du niveau de 5,5% recommandé par le comité Jalan. Cela s’explique par le fait que la taille de notre bilan a considérablement augmenté l’an dernier en raison des opérations de liquidité que nous avons entreprises en mars, avril et mai. Ainsi, l’année dernière, la taille plus importante du bilan de la RBI a exigé que jusqu’à 70 000 crores de roupies soient transférés au fonds de réserve pour éventualités. Cette année, l’expansion du bilan n’était pas si importante, donc le transfert était beaucoup moins élevé à environ Rs 25 000 crore.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.