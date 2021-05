Ce n’est pas dans l’Arctique, mais en Antarctique, où la Terre est en jeu

20/05/2021 à 08h04 CEST

Ce n’est pas la fonte de l’Arctique, mais l’Antarctique qui menace vraiment la planète en raison du changement climatique. Les scientifiques viennent de vérifier que si les taux d’émission actuels se maintiennent en 2060, la situation en Antarctique entrera dans un point de non-retour qui déclenchera des effets irréversibles pour l’ensemble de la planète.

Par: Julie Brigham-Grette et Andrea Dutton (The Conversation)

Alors que le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a récemment attiré l’attention sur la situation désastreuse dans l’Arctique lors de son voyage officiel en Islande, la vérité est qu’une menace encore plus grande se cache de l’autre côté de la planète.

De nouvelles recherches montrent que c’est en fait l’Antarctique qui testera les décisions des pays en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce sera la région antarctique qui déterminera réellement la survie des côtes et des villes côtières, de New York à Shanghai.

L’Arctique perd de la glace à mesure que les températures mondiales augmentent, ce qui affecte directement la biodiversité et provoque des boucles de rétroaction qui favorisent un réchauffement supplémentaire.

Mais le principal moteur de l’élévation du niveau de la mer est l’Antarctique. Il contient suffisamment de glace terrestre pour élever le niveau mondial de la mer de plus de 200 pieds, environ dix fois ce que la calotte glaciaire du Groenland pourrait soulever, et nous voyons déjà des signes inquiétants.

Les scientifiques savent depuis longtemps que la calotte glaciaire antarctique présente des points de basculement physiques, au-delà desquels la perte de glace peut s’accélérer de manière incontrôlable.

La nouvelle étude, publiée dans la revue Nature, note que la calotte glaciaire antarctique pourrait atteindre l’un de ces points de basculement critiques dans quelques décennies, alors que les enfants qui vont à l’école primaire aujourd’hui élèvent leur famille.

Les résultats obtenus montrent qu’un argument souvent utilisé pour ne pas réduire adéquatement les émissions de gaz à effet de serre, tel que les progrès technologiques peuvent nous sauver à l’avenir, échouera probablement.

2060: seuil critique

La nouvelle étude affirme que si les émissions continuent à leur rythme actuel, Vers 2060, la calotte glaciaire antarctique aura franchi un seuil critique et il aura engagé le monde à une élévation du niveau de la mer qui ne sera plus réversible à l’échelle humaine.

Capturer le dioxyde de carbone de l’atmosphère à ce moment-là n’arrêtera plus la perte de glace et d’ici 2100, le niveau de la mer pourrait augmenter plus de 10 fois plus vite qu’aujourd’hui.

L’Antarctique possède plusieurs plates-formes de glace protectrices qui se déploient dans l’océan, face aux glaciers qui s’écoulent constamment du continent gelé. Ces barrières de protection ralentissent l’écoulement des glaciers dans la mer. Mais ces plates-formes peuvent «s’amincir» et se briser à mesure que de l’eau plus chaude se déplace sous elles.

Et à mesure que ces plates-formes de glace se brisent, des falaises de glace imposantes peuvent s’effondrer qui ne pourront plus se soutenir.

Deux types d’instabilité peuvent survenir. Certaines parties de la calotte glaciaire antarctique sont “ ancrées ” sous le niveau de la mer sur un substrat rocheux qui s’incline vers le centre du continent, de sorte que le réchauffement de l’eau de l’océan peut ronger les bords inférieurs de cette calotte glaciaire. descendre la pente rapidement.

Et, au-dessus de l’eau, la fonte de la surface et la pluie peuvent ouvrir des fractures dans la glace. Lorsque les falaises de glace deviennent trop hautes pour tenir, elles peuvent s’effondrer de manière catastrophique, accélérant la vitesse de l’écoulement de la glace dans l’océan.

L’étude a utilisé des modèles informatiques basés sur la physique des calottes glaciaires et a constaté que, au-dessus du réchauffement de 2 ° C, l’Antarctique connaîtra une forte augmentation de la perte de glace, causée par la perte rapide de glace à travers l’immense glacier de Thwaites.

Ce glacier est chargé d’assécher une zone de la taille de la Floride ou de la Grande-Bretagne et fait l’objet d’une intense étude par des scientifiques américains et britanniques, en raison de sa situation préoccupante.

Pour se faire une idée de la situation, la planète est actuellement en passe de dépasser ces 2 ° C de réchauffement, compte tenu des politiques climatiques des pays.

D’autres projections ne tiennent pas compte de l’instabilité des falaises de glace et aboutissent donc généralement à des estimations plus basses du taux d’élévation du niveau de la mer.

Alors qu’une grande partie des reportages journalistiques sur cette enquête se sont concentrés sur les différences entre ces deux approches, en réalité, elles aboutissent toutes les deux aux mêmes conclusions fondamentales: l’ampleur de l’élévation du niveau de la mer peut être considérablement réduite si les objectifs de l’Accord de Paris sont atteints et les instabilités physiques en Antarctique.

La scène de 2100

De plus, la nouvelle étude, dirigée par Robert DeConto, David Pollard et Richard Alley, est l’une des rares à regarder au-delà de ce siècle et à prévoir ce qui se passera après 2100.

L’étude montre que si les émissions élevées d’aujourd’hui se poursuivent sans relâche jusqu’en 2100, l’élévation du niveau de la mer «exploserait»;, dépassant six centimètres par an d’ici 2150. D’ici 2300, le niveau de la mer serait dix fois plus élevé qu’il ne devrait l’être si les pays atteignaient les objectifs de l’Accord de Paris.

Une calotte glaciaire plus chaude et plus lisse et un océan qui se réchauffe qui maintient également sa chaleur pendant des siècles empêchent les calottes glaciaires protectrices de l’Antarctique de recongeler, conduisant à un monde très différent.

La grande majorité des mesures visant à se conformer à l’Accord de Paris partent du principe que les émissions dépasseront les objectifs de maintien du réchauffement en dessous de 1,5 ° C ou 2 ° C, mais que les futures avancées technologiques seront alors disponibles pour éliminer suffisamment de dioxyde de carbone de l’air et abaissez donc à nouveau la température plus tard.

Bien que la plupart des pays, y compris les États-Unis, l’UE et la Grande-Bretagne, aient fixé des objectifs de réduction des émissions, les politiques mondiales actuelles n’entraîneraient qu’une réduction de 1% d’ici 2030. «Il s’agit plutôt de réduire rapidement les émissions», prévient l’étude.

Certains chercheurs suggèrent que les falaises de glace de l’Antarctique pourraient ne pas s’effondrer aussi vite que celles du Groenland. Mais étant donné leur taille et les taux actuels de réchauffement, qui sont plus rapides que dans les documents historiques, que se passerait-il si, au contraire, ils s’effondraient plus rapidement?

Les trois messages de l’Antarctique

Alors que les pays se préparent à augmenter les objectifs de l’Accord de Paris avant la réunion des Nations Unies en novembre, l’Antarctique a trois messages importants que nous aimerions mettre en avant en tant que spécialistes des sciences polaires et océaniques.

-En premier lieu, chaque fraction de degré centigrade compte.

-En second lieu, permettre au réchauffement climatique de dépasser 2 ° C n’est pas une option réaliste pour les communautés côtières ou l’économie mondiale. La perspective réconfortante de solutions technologiques permettant un retour ultérieur à la normalité est une illusion qui laissera les côtes sous plusieurs centimètres d’eau, avec des impacts économiques dévastateurs.

-En troisième lieu, les politiques d’aujourd’hui doivent avoir une vision à long terme, car ils peuvent avoir des impacts irréversibles sur la glace de l’Antarctique et du monde. Au cours des dernières décennies, une grande partie de l’attention portée aux changements climatiques rapides s’est concentrée sur l’Arctique et sa riche mosaïque de cultures et d’écosystèmes indigènes menacés.

Mais à mesure que les scientifiques en apprennent davantage sur l’Antarctique, il devient clair que c’est ce continent, sans aucune présence humaine permanente, qui déterminera l’état de la planète où les enfants d’aujourd’hui et leurs enfants vivront.

Étude publiée dans Nature: https://www.nature.com/articles/s41586-021-03427-0

Cela peut vous intéresser: La fusion des pôles s’accélère

Cela peut vous intéresser: La côte de l’Antarctique devient verte à cause de la chaleur